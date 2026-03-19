Przygoda Lecha z Europą dobiegła końca! Tak "Kolejorz" radził sobie w LK

Lech wrócił do europejskich pucharów po dwóch latach przerwy. Piłkarze trenera Frederiksena rozpoczęli swoją przygodę od fazy ligowej, a na inaugurację pewnie pokonali austriacki Rapid Wiedeń 4:1.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Później przyszła jednak pora na trudny wyjazd do Gibraltaru, gdzie mistrzowie Polski niespodziewanie ulegli miejscowemu Lincoln Red Imps 1:2.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

W trzeciej kolejce zaliczyli oni kolejną porażkę. Zawodnicy z Wielkopolski polegli w Madrycie z Rayo Vallecano 2:3. Lech prowadził w Hiszpanii już 2:0, jednak ostatecznie podopieczni trenera Inigo Pereza zdołali obrócić losy meczu po decydującym golu strzelonym w 94. minucie spotkania.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Przełamanie nastąpiło podczas drugiego domowego występu w LK. Poznańska ekipa pokonała szwajcarskie Lausanne-Sport 2:0.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

W piątej kolejce padł remis 1:1 w starciu z niemieckim FSV Mainz. Po tym spotkaniu bilans graczy Frederiksena wynosił dwa zwycięstwa, jeden remis i dwie porażki.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Na koniec tej fazy rozgrywek Lech odniósł niezwykle ważne zwycięstwo 2:1 nad Sigmą w Ołomuńcu. Dzięki temu "Kolejorz" zajął 11. miejsce w tabeli fazy ligowej.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Poznaniacy nie znaleźli się w czołowej ósemce, więc musieli oni wystąpić w barażach o 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA. Tam trafili na fińskie KuPS Kuopio. Polska ekipa wygrała 2:0 na wyjeździe i 1:0 przed własną publicznością.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

W 1/8 finału na mistrzów Polski czekał już Szachtar Donieck. Pierwsze starcie zakończyło się porażką Lecha 1:3, a w rewanżu padł wynik 2:1, który jednak nie wystarczył ekipie z Poznania do awansu. Przegrana w tym dwumeczu oznaczała koniec europejskiej przygody dla podopiecznych trenera Frederiksena.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Warto również wyróżnić świetną postawę Mikaela Ishaka. Kapitan zespołu zdobył w tych rozgrywkach aż osiem bramek. Taki dorobek daje mu ex aequo pierwszą pozycję w klasyfikacji strzelców po etapie 1/8 finału. Przypomnijmy, że rok temu koronę króla strzelców Ligi Konferencji UEFA wywalczył Afimico Pululu z Jagiellonii Białystok.