Raków pożegnał się z pucharami! Tak "Medaliki" grały w swoim debiucie w LK
Raków Częstochowa pożegnał się z tegorocznymi rozgrywkami Ligi Konferencji UEFA. Klub spod Jasnej Góry ma za sobą świetną kampanię, jednak na etapie 1/8 finału musiał uznać wyższość włoskiej Fiorentiny. Sprawdźcie, jak wyglądała przygoda "Medalików" w LK.
Raków Częstochowa - ACF Fiorentina. Skrót meczu
ACF Fiorentina - Raków Częstochowa. Skrót meczu
Omonia Nikozja - Raków Częstochowa. Skrót meczu
Raków Częstochowa - Zrinjski Mostar. Skrót meczu
Raków Częstochowa - Rapid Wiedeń. Skrót meczu
Sparta Praga - Raków Częstochowa. Skrót meczu
Sigma Ołomuniec - Raków Częstochowa. Skrót meczu
Raków Częstochowa - Univ. Craiova. Skrót meczu
Piłkarze z Częstochowy rozpoczęli zmagania w fazie ligowej od starcia z rumuńskim klubem Universitatea Craiova, który pewnie pokonali 2:0.
W następnej serii gier Raków dołożył do swojego dorobku kolejny cenny punkt. Zespół zremisował na wyjeździe z Sigmą Ołomuniec 1:1, a gola na wagę remisu w 90. minucie strzelił Stratos Svarnas.
Trzecia kolejka była kontynuacją świetnej serii "Medalików". Drużyna, z którą pracował wtedy trener Marek Papszun, zremisowała bezbramkowo ze Spartą Praga. Po trzech występach ekipa spod Jasnej Góry, jako jeden z zaledwie dwóch polskich klubów obok Jagiellonii Białystok, nie miała na koncie ani jednej porażki.
Czwarte starcie zakończyło się wielkim sukcesem. Raków rozbił przed własną publicznością Rapid Wiedeń aż 4:1 i w zasadzie zagwarantował sobie udział w wiosennych play-offach.
W przedostatniej kolejce fazy ligowej LK Częstochowianie pokonali w Sosnowcu Zrinjski Mostar 1:0. Ekipa z województwa śląskiego odniosła w ten sposób trzecie zwycięstwo w tych rozgrywkach.
Zmagania w tej części europejskiego pucharu Raków podsumował wygraną 1:0 nad Omonią Nikozja. Triumf w szóstej kolejce pozwolił polskiej drużynie zająć drugie miejsce w tabeli fazy ligowej Ligi Konferencji UEFA, co oznaczało bezpośredni awans do 1/8 finału.
W fazie pucharowej zawodników nie trenował już jednak Marek Papszun. Starcie na Cyprze było jego pożegnaniem z posadą szkoleniowca Rakowa. Stery przejął po nim Łukasz Tomczyk, który w przeszłości był trenerem między innymi pierwszoligowej Polonii Bytom.
Na etapie 1/8 finału na Częstochowian czekała włoska Fiorentina, która jako pierwsza w tych rozgrywkach znalazła sposób na polski zespół. Na stadionie we Florencji gospodarze triumfowali 2:1, natomiast w rewanżu w Sosnowcu także padł wynik 2:1 dla podopiecznych trenera Paolo Vanolego.
Dla drużyny z Częstochowy był to debiut w głównej drabince Ligi Konferencji UEFA. W sezonie 2023/24 zespół ten rywalizował w Lidze Europy, a w poprzednich latach walczył tylko w eliminacjach do trzeciego pod względem rangi europejskiego pucharu.