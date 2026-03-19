Resovia przełamie fatalną passę? Mecz PlusLigi na żywo

Klub z Jastrzębia walczy o przetrwanie i obecnie możliwych jest wiele wariantów. Kibice, eksperci oraz dziennikarze zastanawiają się, czy nie jesteśmy świadkami końca pewnej ery związanej z klubem z Górnego Śląska.

Konfrontacje rzeszowsko-jastrzębskie to jeden z klasyków PlusLigi. Oba zespoły na przestrzeni ostatnich dekad rywalizowały ze sobą o najwyższe cele. Od przyszłego sezonu obraz ten może jednak ulec zmianie ze względu na kłopoty czterokrotnych mistrzów kraju. Niewykluczone zatem, że mecz z 23. kolejki będzie ostatnim między tymi drużynami w takim wydaniu.

ZOBACZ TAKŻE: Prezes JSW Jastrzębskiego Węgla zabrał głos. Co z przyszłością klubu PlusLigi? "Nie wiem..."

Resovia jeszcze przed ostatnią kolejką rundy zasadniczej zapewniła sobie miejsce 4-5 w tabeli, co oznacza grę z Indykpol AZS-em Olsztyn w pierwszej rundzie play-off. Jastrzębianie są już niemal pewni gry w ósemce, ale wciąż nie wiadomo, z jakiej pozycji i z kim ewentualnie zmierzą się w ćwierćfinale. To wszystko rozstrzygnie się po ostatniej serii gier.

W pierwszej rundzie Jastrzębski pokonał u siebie Resovię bez straty seta. Warto przy tym podkreślić, że trzy ostatnie potyczki kończyły się takim rezultatem, a ekipa ze stolicy Podkarpacia przegrała osiemnaście wcześniejszych spotkań z tym rywalem! Aż ciężko uwierzyć, że ostatni triumf miał miejsce w marcu 2019 roku.

