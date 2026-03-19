Przełamanie po siedmiu latach! Siatkarze Asseco Resovii przerwali fatalną serię

Spotkanie lepiej rozpoczęli jastrzębianie (3:7), ale gospodarze szybko odrobili straty. W środkowej części seta ta historia się powtórzyła - cztery oczka przewagi gości (14:18) i udana pogoń ekipy z Rzeszowa. Losy seta rozstrzygnęły się w końcówce, a dokładniej w trzech ostatnich akcjach, wygranych przez Asseco Resovię. Najpierw skutecznie zaatakował Karol Butryn, a dwie kolejne akcje skończył Yacine Louati (25:22).

W drugiej odsłonie od początku inicjatywę miała ekipa z Rzeszowa, która odskoczyła rywalom na kilka oczek (9:5, 14:10). Jastrzębianie na moment złapali kontakt (14:13), ale później dominowali gospodarze, którzy mieli wyraźną przewagę w ataku. Seta zamknął mocnym uderzeniem Yacine Louati (25:17).

Początek trzeciego seta toczył się przy przewadze ekipy z Jastrzębia-Zdroju (7:10), gospodarze wyrównali jednak po asie Jakuba Buckiego (12:12). Później Asseco Resovia wypracowała sobie kilka oczek zaliczki (20:17). Goście nie rezygnowali, złapali kontakt, gdy dwa asy posłał Anton Brehme (23:22), ale zepsuta zagrywka dała piłkę meczową rzeszowianom. Mateusz Poręba atakiem ze środka przypieczętował wygraną gospodarzy (25:23).

Najwięcej punktów: Yacine Louati (14) - Resovia; Michał Gierżot (16), Anton Brehme (11) - Jastrzębski Węgiel. Rzeszowianie byli skuteczniejsi w ataku i lepiej punktowali blokiem (12-8). MVP: Yacine Louati (11/18 = 61% skuteczności w ataku + 3 bloki).

Asseco Resovia pokonała Jastrzębski Węgiel po raz pierwszy od 2 marca 2019 roku! Później poniosła piętnaście porażek z rzędu w PlusLidze, przegrała też dwa spotkania w Pucharze Polski.

Asseco Resovia Rzeszów - JSW Jastrzębski Węgiel 3:0 (25:22, 25:17, 25:23)

Resovia: Yacine Louati, Mateusz Poręba, Karol Butryn, Artur Szalpuk, Danny Demyanenko, Marcin Janusz – Paweł Zatorski (libero) oraz Klemen Cebulj, Jakub Bucki, Wiktor Nowak, Lukas Vasina, Erik Shoji, Cezary Sapiński. Trener: Massimo Botti.

JSW: Michał Gierżot, Łukasz Usowicz, Łukasz Kaczmarek, Nicolas Szerszeń, Anton Brehme, Benjamin Toniutti – Maksymilian Granieczny (libero) oraz Mateusz Kufka, Jakub Jurczyk (libero), Adrian Staszewski, Joshua Tuaniga, Adam Lorenc, Miran Kujundzić. Trener: Andrzej Kowal.

