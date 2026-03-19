Siatkarki reprezentacji Polski poznały rywalki! W grupie nie zabraknie trudnych meczów

Siatkarki reprezentacji Polski znalazły się w gronie finalistek mistrzostw świata U17, które zostaną rozegrane w Chile. Dwadzieścia cztery reprezentacje podzielono na cztery grupy, a Polki poznały już swoje rywalki w pierwszej fazie turnieju.

Dłoń trzyma piłkę do siatkówki Mikasa w kolorach zielonym i żółtym.
fot. CEV
Siatkówka - mistrzostwa świata U-17. Rywale reprezentacji Polski. Podział na grupy. Z kim zagrają Polki?

W dniach 6-16 sierpnia 2026 roku, w stolicy Chile - Santiago, zostaną rozegrane mistrzostwa świata U17 siatkarek. Dwadzieścia cztery reprezentacje podzielono na cztery grupy po sześć drużyn. Po cztery najlepsze zespoły z każdej z grup wywalczą awans do fazy pucharowej, która rozpocznie się od 1/8 finału.

 

Polskie siatkarki, w wyniku losowania, znalazły się w grupie C. W pierwszej fazie turnieju zmierzą się z Japonią, Brazylią, Argentyną, Chorwacją oraz Hiszpanią.

 

Poprzednie mistrzostwa świata siatkarek U17 zostały rozegrane w 2024 roku w Peru. W finale reprezentacja Chin pokonała 3:0 Japonię; brązowy medal wywalczyły Włoszki. Polskie siatkarki nie wystąpiły w tamtym turnieju.

 

MŚ siatkarek U17 - podział na grupy:

 

grupa A: Chile, Turcja, Egipt, USA, Tajlandia, Czechy.
grupa B: Chiny, Peru, Meksyk, Wenezuela, Tunezja, Filipiny
grupa C: Japonia, Brazylia, Argentyna, Polska, Chorwacja, Hiszpania
grupa D: Włochy, Tajwan, Portoryko, Korea Południowa, Dominikana, Algieria.

