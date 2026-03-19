Siatkarki reprezentacji Polski poznały rywalki! W grupie nie zabraknie trudnych meczów

W dniach 6-16 sierpnia 2026 roku, w stolicy Chile - Santiago, zostaną rozegrane mistrzostwa świata U17 siatkarek. Dwadzieścia cztery reprezentacje podzielono na cztery grupy po sześć drużyn. Po cztery najlepsze zespoły z każdej z grup wywalczą awans do fazy pucharowej, która rozpocznie się od 1/8 finału.

Zobacz także: Z Francją już w fazie grupowej! Polscy siatkarze poznali rywali

Polskie siatkarki, w wyniku losowania, znalazły się w grupie C. W pierwszej fazie turnieju zmierzą się z Japonią, Brazylią, Argentyną, Chorwacją oraz Hiszpanią.

Poprzednie mistrzostwa świata siatkarek U17 zostały rozegrane w 2024 roku w Peru. W finale reprezentacja Chin pokonała 3:0 Japonię; brązowy medal wywalczyły Włoszki. Polskie siatkarki nie wystąpiły w tamtym turnieju.

MŚ siatkarek U17 - podział na grupy:

grupa A: Chile, Turcja, Egipt, USA, Tajlandia, Czechy.

grupa B: Chiny, Peru, Meksyk, Wenezuela, Tunezja, Filipiny

grupa C: Japonia, Brazylia, Argentyna, Polska, Chorwacja, Hiszpania

grupa D: Włochy, Tajwan, Portoryko, Korea Południowa, Dominikana, Algieria.

RM, Polsat Sport