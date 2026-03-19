Skoki w Zakopanem. Terminarz finałowych konkursów sezonu

Czas na ostatni akord tego sezonu, jeżeli chodzi o rywalizację w Pucharze Kontynentalnym. W czwartek i piątek na Wielkiej Krokwi w Zakopanem odbędą się konkursy, które zwieńczą zmagania na zapleczu Pucharu Świata.

ZOBACZ TAKŻE: Czas na mistrzostwa Polski. Olimpijczycy powalczą o medale

W polskiej stolicy skoków narciarskich wystąpi 62 zawodników z 15 krajów. W ekipie Biało-Czerwonych na czwartkowe zmagania znaleźli się: Mateusz Gruszka, Szymon Sarniak, Andrzej Stękała, Konrad Tomasiak, Tymoteusz Amilkiewicz, Kacper Juroszek, Jan Galica, Kamil Waszek, Jakub Wolny, Adam Niżnik, Dawid Kubacki i Klemens Joniak. W piątek dwóch najsłabszych Biało-Czerwonych zastąpią Jan Habdas i Jaroslaw Krzak.

Liderem rywalizacji w Pucharze Kontynentalnym jest Clemens Aigner, który na swoim koncie ma 657 punktów. Drugi jest Joergen Oliver Stroem z 598 "oczkami" na koncie.

Terminarz konkursów Pucharu Kontynentalnego w Zakopanem:

Czwartek, 19 marca:

16:00 - oficjalny trening

17:00 - seria próbna

18:00 - pierwsza seria konkursowa

Piątek, 20 marca:

12:30 - seria próbna

13:45 - pierwsza seria konkursowa

