Skoki w Zakopanem. Terminarz finałowych konkursów sezonu
Przed nami ostatnie w tym sezonie konkursy Pucharu Kontynentalnego. Skoczkowie rywalizować będą na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Zobaczcie terminarz konkursów.
Czas na ostatni akord tego sezonu, jeżeli chodzi o rywalizację w Pucharze Kontynentalnym. W czwartek i piątek na Wielkiej Krokwi w Zakopanem odbędą się konkursy, które zwieńczą zmagania na zapleczu Pucharu Świata.
W polskiej stolicy skoków narciarskich wystąpi 62 zawodników z 15 krajów. W ekipie Biało-Czerwonych na czwartkowe zmagania znaleźli się: Mateusz Gruszka, Szymon Sarniak, Andrzej Stękała, Konrad Tomasiak, Tymoteusz Amilkiewicz, Kacper Juroszek, Jan Galica, Kamil Waszek, Jakub Wolny, Adam Niżnik, Dawid Kubacki i Klemens Joniak. W piątek dwóch najsłabszych Biało-Czerwonych zastąpią Jan Habdas i Jaroslaw Krzak.
Liderem rywalizacji w Pucharze Kontynentalnym jest Clemens Aigner, który na swoim koncie ma 657 punktów. Drugi jest Joergen Oliver Stroem z 598 "oczkami" na koncie.
Terminarz konkursów Pucharu Kontynentalnego w Zakopanem:
Czwartek, 19 marca:
16:00 - oficjalny trening
17:00 - seria próbna
18:00 - pierwsza seria konkursowa
Piątek, 20 marca:
12:30 - seria próbna
13:45 - pierwsza seria konkursowa