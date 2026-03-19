Cztery gole i przewrotka w końcówce! Tak wyglądał mecz Lecha z Szachtarem

W czwartek 12 marca Lech Poznań na swoim boisku zmierzył się z Szachtarem Donieck w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Konferencji. Lepiej w to spotkanie weszli goście, którzy w 36. minucie wyprowadzili składną akcję, zakończoną golem strzelonym przez Marlona Gomesa, który pojawił się na murawie niecałe dziesięć minut wcześniej.

Na kolejne trafienie kibice musieli poczekać do drugiej połowy. W 48. minucie na listę strzelców wpisał się Newerton. Brazylijczyk wykorzystał błędy obrońców "Kolejorza", którzy najpierw nie potrafili pozbyć się piłki z własnego pola karnego, a następnie nie przypilnowali 20-letniego napastnika.

Lech nie zamierzał się jednak poddawać. Ekipa ze stolicy Wielkopolski w 70. minucie złapała kontakt z przeciwnikiem za sprawą trafienia Mikaela Ishaka. Szwed, który już od kilku sezonów jest motorem napędowym ofensywy poznańskiej drużyny, wykorzystał bardzo dobre podanie Joela Pereiry.

Na kilka minut przed końcem podstawowego czasu gry swoimi umiejętnościami zachwycił Isaque Silva. 19-letni Brazylijczyk w niesamowity sposób złożył się do strzału. Przewrotką przelobował bramkarza Lecha i ustalił wynik spotkania na 3:1.

Przed "Kolejorzem" zatem trudne zadanie. W czwartek 19 marca podopieczni Nielsa Frederiksena będą walczyć o awans do ćwierćfinału Ligi Konferencji. By im się to udało, muszą odrobić stratę z pierwszego spotkania. Warto jednak nadmienić, że Szachtar w tym sezonie swoje domowe mecze europejskich pucharów rozgrywa w Krakowie. Czy ta okoliczność wpłynie na czwartkową formę Lecha?

Transmisja meczu Szachtar - Lech w czwartek 19 marca w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 2 oraz online w Polsat Box Go. Początek o godzinie 20.50. Już o godzinie 17.00 start studia przed spotkaniami polskich klubów.

