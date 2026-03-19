Szczęsny wrócił do bramki Barcelony. Na jak długo? Hiszpanie już wiedzą!

Szczęsny pojawił się na boisku w końcówce meczu z Newcastle i został entuzjastycznie przywitany przez fanów na Camp Nou, którzy doskonale pamiętają, że jeszcze niedawno to Polak pilnie strzegł bramki "Blaugrany". Z nim w składzie Barcelona potrafiła notować passę kilku spotkań bez utraty gola, a były golkiper m.in. Arsenalu, AS Roma i Juventusu wielokrotnie był bohaterem, m.in. podczas "El Clasico".

W tym sezonie Szczęsny jest zmiennikiem Joana Garcii, który przeciwko Newcastle nabawił się urazu mięśnia łydki. Hiszpan nie mógł kontynuować spotkania i przedwcześnie opuścił plac gry. Według doniesień dziennikarzy z Półwyspu Iberyjskiego, jego przerwa w grze wyniesie około dwóch tygodni i ma być gotowy na ćwierćfinałowe starcie z Atletico Madryt w Champions League.

ZOBACZ TAKŻE: Hiszpanie zachwyceni Lewandowskim! Polak "gigantem" w Lidze Mistrzów

Ten mecz został zaplanowany na 8 kwietnia. Do tego czasu FC Barcelona zmierzy się u siebie z Rayo Vallecano (22 marca) i na wyjeździe z... Atletico Madryt (4 kwietnia) w La Liga. W tym pierwszym spotkaniu powinniśmy ujrzeć między słupkami Szczęsnego.

Przypomnijmy, że 35-latek trafił do stolicy Katalonii w październiku 2024 roku w obliczu poważnej i długotrwałej kontuzji Marc-Andre ter Stegena. Niemiec zdążył już wrócić do gry, ale chwilę później ponownie doznał ciężkiego urazu i wciąż pauzuje. Polak, który przed trafieniem do Barcelony zadeklarował koniec kariery, zdążył wystąpić już w 40 meczach, w których 15-krotnie zachował czyste konto. Jego kontrakt jest ważny do końca czerwca 2027 roku.

Polsat Sport