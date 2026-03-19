Tabela PlusLigi przed ostatnią kolejką. Co się jeszcze może wydarzyć?
Do zakończenia fazy zasadniczej PlusLigi pozostała już tylko jedna kolejka spotkań. Jak wygląda sytuacja w tabeli PlusLigi? Co się jeszcze może zmienić? Kto jest już pewny swojej pozycji? Sprawdź tabelę PlusLigi przed ostatnią kolejką spotkań.
W sezonie 2025/2026 w PlusLidze wystartowało czternaście zespołów. W fazie zasadniczej miały one rozegrać dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym".
Osiem czołowych ekip w tabeli wywalczy awans do fazy play-off. Pary meczowe utworzą zespoły z miejsc 1-8, 2-7, 3-6 oraz 4-5. Drużyny, które zajmą miejsca 9-14 w fazie zasadniczej, zakończą rozgrywki. Zespół, który zajął ostatnie miejsce w tabeli, automatycznie spada z PlusLigi.
Zasadnicza część rozgrywek obejmuje dwadzieścia sześć kolejek, a każdej z drużyn pozostało do rozegrania już tylko po jednym spotkaniu. Już przed ostatnią serią gier wiadomo, że pierwsze miejsce w tabeli ma zapewnione Aluron CMC Warta Zawiercie. Wiadomo też, że ostatnią lokatę zajmie Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa. Wciąż jednak pozostaje jeszcze kilka zagadek, wśród nich miejsca drużyn w czołówce. JSW Jastrzębski Węgiel i ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (po 39 punktów) będą broniły miejsca w ósemce, a Energa Trefl Gdańsk (36 punktów) być może będzie miał jeszcze ostatnią szansę na wskoczenie do fazy play-off. Po ostatnich meczach poznamy pary ćwierćfinałowe play-off.
Tabela PlusLigi przed ostatnią kolejką:
1. Aluron CMC Warta Zawiercie – 59 punktów
2. PGE Projekt Warszawa – 51
3. Bogdanka LUK Lublin – 50
4. Asseco Resovia Rzeszów – 48
5. Indykpol AZS Olsztyn – 46
6. PGE GiEK Skra Bełchatów – 41
7. JSW Jastrzębski Węgiel – 39
8. ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – 39
9. Energa Trefl Gdańsk – 36
10. Ślepsk Malow Suwałki – 28
11. Barkom Każany Lwów – 24
12. Cuprum Stilon Gorzów – 24
13. InPost ChKS Chełm – 23
14. Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa – 17.
Ostatnia kolejka PlusLigi (zaległe mecze 14. kolejki):
2026-03-21: Aluron CMC Warta Zawiercie – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (sobota, godzina 14:45; transmisja – Polsat Sport 1)
2026-03-21: InPost ChKS Chełm – PGE Projekt Warszawa (sobota, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1)
2026-03-21: Bogdanka LUK Lublin – Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa (sobota, godzina 20.00; transmisja – Polsat Sport 1)
2026-03-22: JSW Jastrzębski Węgiel – Indykpol AZS Olsztyn (niedziela, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport 1)
2026-03-22: Asseco Resovia Rzeszów – Ślepsk Malow Suwałki (niedziela, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1)
2026-03-22: PGE GiEK Skra Bełchatów – Cuprum Stilon Gorzów (niedziela, godzina 20.00; transmisja – Polsat Sport 1)
2026-03-23: Barkom Każany Lwów – Energa Trefl Gdańsk (poniedziałek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1).
WYNIKI MECZÓW I TABELA PLUSLIGIPrzejdź na Polsatsport.pl