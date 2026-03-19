Tabela PlusLigi przed ostatnią kolejką. Co się jeszcze może wydarzyć?

W sezonie 2025/2026 w PlusLidze wystartowało czternaście zespołów. W fazie zasadniczej miały one rozegrać dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym".

Osiem czołowych ekip w tabeli wywalczy awans do fazy play-off. Pary meczowe utworzą zespoły z miejsc 1-8, 2-7, 3-6 oraz 4-5. Drużyny, które zajmą miejsca 9-14 w fazie zasadniczej, zakończą rozgrywki. Zespół, który zajął ostatnie miejsce w tabeli, automatycznie spada z PlusLigi.

Zasadnicza część rozgrywek obejmuje dwadzieścia sześć kolejek, a każdej z drużyn pozostało do rozegrania już tylko po jednym spotkaniu. Już przed ostatnią serią gier wiadomo, że pierwsze miejsce w tabeli ma zapewnione Aluron CMC Warta Zawiercie. Wiadomo też, że ostatnią lokatę zajmie Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa. Wciąż jednak pozostaje jeszcze kilka zagadek, wśród nich miejsca drużyn w czołówce. JSW Jastrzębski Węgiel i ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (po 39 punktów) będą broniły miejsca w ósemce, a Energa Trefl Gdańsk (36 punktów) być może będzie miał jeszcze ostatnią szansę na wskoczenie do fazy play-off. Po ostatnich meczach poznamy pary ćwierćfinałowe play-off.

Tabela PlusLigi przed ostatnią kolejką:

1. Aluron CMC Warta Zawiercie – 59 punktów

2. PGE Projekt Warszawa – 51

3. Bogdanka LUK Lublin – 50

4. Asseco Resovia Rzeszów – 48

5. Indykpol AZS Olsztyn – 46

6. PGE GiEK Skra Bełchatów – 41

7. JSW Jastrzębski Węgiel – 39

8. ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – 39

9. Energa Trefl Gdańsk – 36

10. Ślepsk Malow Suwałki – 28

11. Barkom Każany Lwów – 24

12. Cuprum Stilon Gorzów – 24

13. InPost ChKS Chełm – 23

14. Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa – 17.

Ostatnia kolejka PlusLigi (zaległe mecze 14. kolejki):

2026-03-21: Aluron CMC Warta Zawiercie – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (sobota, godzina 14:45; transmisja – Polsat Sport 1)

2026-03-21: InPost ChKS Chełm – PGE Projekt Warszawa (sobota, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2026-03-21: Bogdanka LUK Lublin – Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa (sobota, godzina 20.00; transmisja – Polsat Sport 1)

2026-03-22: JSW Jastrzębski Węgiel – Indykpol AZS Olsztyn (niedziela, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport 1)

2026-03-22: Asseco Resovia Rzeszów – Ślepsk Malow Suwałki (niedziela, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2026-03-22: PGE GiEK Skra Bełchatów – Cuprum Stilon Gorzów (niedziela, godzina 20.00; transmisja – Polsat Sport 1)

2026-03-23: Barkom Każany Lwów – Energa Trefl Gdańsk (poniedziałek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1).

