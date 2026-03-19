Tak wyglądają pary ćwierćfinałowe Ligi Konferencji UEFA! Wszystko jasne

Hubert PawlikPiłka nożna

Za nami wszystkie spotkania 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA. Z rywalizacji odpadły Lech Poznań oraz Raków Częstochowa. Zobaczcie, jak wyglądają pary ćwierćfinałowe.

Lech Poznań odpadł z Ligi Konferencji

Lech Poznań znakomicie rozpoczął rewanżowe spotkanie 1/8 finału z Szachtarem i po pierwszej połowie prowadził 2:0 po dublecie Mikaela Ishaka. W drugiej odsłonie po niefortunnym zagraniu do własnej bramki trafił Joao Moutinho. Jak się okazało, była to decydująca o wyniku sytuacja, po której piłkarze Nielsa Frederiksena już się nie podnieśli i odpadli z Ligi Konferencji.

 

Raków Częstochowa również robił, co się dało, ale ostatecznie przegrał w czwartek drugie spotkanie z Fiorentiną i został wyeliminowany z rozgrywek. Do kolejnej rundy awansowała za to drużyna Kacpra Potulskiego FSV Mainz po wygranym dwumeczu z Sigmą Ołomuniec.

 

Ponadto w ćwierćfinale zobaczymy: AEK Ateny, Crystal Palace, RC Strasbourg, AZ Alkmaar oraz Rayo Vallecano.

Pary ćwierćfinałowe Ligi Konferencji UEFA:

Szachtar Donieck - AZ Alkmaar

Crystal Palace - Fiorentina

AEK Ateny - Rayo Vallecano

FSV Mainz - RC Strasbourg

 

Pierwsze mecze zaplanowano na 9 kwietnia, natomiast rewanże tydzień później.

