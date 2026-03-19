Tauron Liga: Uni Opole - Moya Radomka Radom. Relacja live i wynik na żywo

Siatkarki ze stolicy polskiej piosenki po trzech porażkach z rzędu wygrały na wyjeździe z #Volley Wrocław, a następnie u siebie z Metalkas Pałacem Bydgoszcz - w obu przypadkach bez straty seta. Dzięki temu ekipa Uni na kolejkę przed zakończeniem rundy zasadniczej zapewniła sobie trzecie miejsce i w fazie play-off zagra ze Stalą Mielec.

Radomianki również przerwały złą passę trzech porażek z rzędu i pokonały u siebie Lotto Chemika Police w czterech setach. To pozwoliło im utrzymać ósmą lokatę i uzbierać 25 punktów, czyli tyle samo, co dziewiąty Pałac Bydgoszcz, który w ostatniej kolejce rywalizuje u siebie z outsiderem z Nowego Dworu Mazowieckiego.

Kibice obu zainteresowanych drużyn zostali zatem zmuszeni czekać do ostatniej kolejki, aby dowiedzieć się, komu dany jest udział w fazie play-off i rywalizacja z Developresem Rzeszów.

W pierwszej rundzie Uni wygrało w Radomiu 3:1.

