UFC w Londynie: Karta walk. Kto walczy?

Iwo Baraniewski bardzo szybko wraca do klatki po imponującym zwycięstwie nad Turkiem Ibo Aslanem. Już w najbliższą sobotę jego rywalem będzie Austen Lane. Amerykanin walczy w UFC od blisko trzech lat, jednak spisuje się poniżej oczekiwań, gdyż w sześciu walkach zanotował tylko jedną wygraną.

W walce wieczoru dojdzie do starcia na szczycie wagi piórkowej między Movsarem Evloevem a Lerone’em Murphym. Obaj walczą w UFC od 2019 roku, pozostają niepokonani i zawalczą o miano pretendenta do pojedynku z Alexandrem Volkanovskim.

Ponadto Michael Page po pokonaniu Shary Magomedova oraz Jareda Cannoniera zawalczy z będącym na fali czterech zwycięstw z rzędu Samem Pattersonem. Z kolei trenujący w Warszawskim Centrum Atletyki Roman Dolidze spróbuje pokonać Christiana Leroya Duncana.

Podczas tego wydarzenia dojdzie również do długo wyczekiwanego debiutu Losene Keity, którego wrześniowy pojedynek z Patricio Pitbullem został odwołany, gdyż Belg nie osiągnął wymaganego limitu wagowego. Teraz czeka go starcie z Nathanielem Woodem.

W karcie wstępnej zobaczymy konfrontację byłego mistrza Cage Warriors Masona Jonesa z utalentowanym i niepokonanym Axelem Solą.

Karta walk UFC w Londynie:

Walka wieczoru:

145 lb: Movsar Evloev (19-0) - Lerone Murphy (17-0-1)

Karta główna (Transmisja od godziny 21:00 w Polsacie Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go):

145 lb: Luke Riley (12-0) - Michael Aswell Jr. (11-3)

170 lb: Michael Page (24-3) - Sam Patterson (14-2-1)

205 lb: Iwo Baraniewski (7-0) - Austen Lane (13-7)

185 lb: Roman Dolidze (15-4) - Christian Leroy Duncan (13-2)

145 lb: Kurtis Campbell (8-0) - Danny Silva (10-2)

Karta wstępna:

155 lb: Mason Jones (17-2) - Axel Sola (11-0-1)

145 lb: Nathaniel Wood (22-6) - Losene Keita (16-1)

265 lb: Mario Pinto (11-0) - Felipe Franco (10-1)

185 lb: Antonio Trocoli (12-6) - Mantas Kondratavicius (8-1)

265 lb: Louie Sutherland (10-4) - Brando Pericić (5-1)

155 lb: Shem Rock (12-2-1) - Abdul-Kareem Al-Selwady (15-4)

115 lb: Shanelle Dyer (6-1) - Ravena Oliveira (7-3-1)

135 lb: Melissa Mullins (7-2) - Luana Carolina (11-5)

Gala UFC w Londynie z udziałem Iwo Baraniewskiego już w sobotę 21 marca. Początek od godziny 21:00. Transmisja w Polsacie Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go.