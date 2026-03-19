Radomka czy Pałac? Niewykorzystana szansa siatkarek z Radomia

Premierowa odsłona toczyła się przy przewadze siatkarek UNI, które bardzo szybko wypracowały sobie solidną zaliczkę (9:4), a później jeszcze powiększyły punktowy dystans (18:11). W końcówce siatkarki z Radomia ruszyły w pogoń, zmniejszyły różnicę do dwóch oczek (23:21), ale gospodynie obroniły przewagę. Hanna Hellvig najpierw skutecznie zaatakowała, a po chwili dołożyła asa (25:21).

Na drugą partię drużyna z Opola wyszła w przemeblowanym składzie. Wykorzystały to siatkarki Radomki, które w środkowej części seta uzyskały przewagę (9:12, 13:17), grając skuteczniej od rywalek w ofensywie. Gospodynie goniły wynik, odrabiały straty (19:19, 21:21), kluczowe akcje padły jednak łupem ekipy z Radomia. Monika Gałkowska wywalczyła piłkę setową, a Dagmara Dąbrowska skutecznym atakiem ustaliła wynik na 22:25.

Gospodynie odzyskały inicjatywę od początku trzeciej odsłony, w której błyskawicznie odskoczyły przeciwniczkom (5:1, 12:4). W końcówce seta siatkarki UNI straciły koncentrację i do głosu doszły radomianki. Wygrały cztery akcje z rzędu (22:19), później zmniejszyły różnicę do dwóch oczek (23:21), ale nie wykorzystały szansy - przypadkowe przebicie dało rywalkom piłkę setową (24:21). Opolanki utrzymały przewagę, a serwis przyjezdnych w siatkę dał im wygraną 25:22.

Set numer cztery to dobre otwarcie gospodyń (5:2), ale w odpowiedzi poszły dwie punktowe serie radomianek (6:8, 8:13). W końcówce opolanki przegrywały 15:20 i odwróciły wynik w jednym ustawieniu! Wygrały dziesięć kolejnych akcji przy zagrywkach Wiktorii Paluszkiewicz i zamknęły mecz punktowym blokiem (25:20).

Najwięcej punktów: Iga Kępa (18), Hanna Hellvig (15) - UNI; Monika Gałkowska (26) - Radomka. MVP: Iga Kępa (17/46 = 37% skuteczności w ataku + 1 blok).

Siatkarki UNI Opole zajęły trzecie miejsce w tabeli fazy zasadniczej i w ćwierćfinale zmierzą się z drużyną ITA Tools Stal Mielec. O tym, kto awansuje do play-off z ósmego miejsca, zadecyduje piątkowy mecz Metalkas Pałac Bydgoszcz - EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki. Drużynie z Bydgoszczy wystarczy punkt do wyprzedzenia w tabeli Radomki.



UNI Opole - Moya Radomka Radom 3:1 (25:21, 22:25, 25:22, 25:20)

UNI: Gabriela Makarowska-Kulej, Hanna Hellvig, Natalia Kecher, Katarzyna Zaroślińska-Król, Elan McCall, Katarzyna Połeć – Klaudia Łyduch (libero) oraz Wirginia Mulka, Wiktoria Paluszkiewicz, Julia Piotrowska (libero), Iga Kępa. Trener: Bartłomiej Dąbrowski.

Radomka: Kateryna Zhylinska, Brigitta Petrenko, Agata Plaga, Kornelia Garita, Monika Gałkowska, Dagmara Dąbrowska – Krystyna Niemtseva (libero) oraz Iga Marszałkowicz, Andela Kovac, Nikola Jęcek. Trener: Piotr Filipowicz.

