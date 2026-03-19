Z Francją już w fazie grupowej! Polscy siatkarze poznali rywali

W dniach 19-29 sierpnia 2026 roku mają zostać rozegrane mistrzostwa świata siatkarzy U17. Najlepszych siatkarzy w tej kategorii wiekowej ma gościć Doha w Katarze.

O tytuł najlepszej drużyny świata powalczą 24 reprezentacje. Podzielono je na sześć grup po cztery drużyny, które w pierwszej fazie turnieju powalczą systemem "każdy z każdym". Awans do 1/8 finału wywalczą ekipy, które zajmą pierwsze oraz drugie miejsca w grupach, a także cztery najlepsze zespoły z trzecich miejsc.

Reprezentacja Polski trafiła do grupy A. Rywalami będą Katar (gospodarz turnieju), Meksyk oraz Francja.

Poprzedni turniej MŚ U17 siatkarzy rozegrano w 2024 roku w Bułgarii. W finale Włosi wygrali 3:2 z Argentyną, a trzecie miejsce wywalczył Tajwan. Polaków zabrakło wówczas w gronie finalistów.

Podział na grupy MŚ siatkarzy U17:

grupa A: Katar, Meksyk, Francja, Polska

grupa B: Włochy, Tunezja, Indie, Rumunia

grupa C: Argentyna, Portoryko, Pakistan, Algieria

grupa D: Hiszpania, Kuba, Wenezuela, Czechy.

grupa E: Iran, Brazylia, Bułgaria, Japonia

grupa F: Tajwan, Egipt, USA, Turcja.

RM, Polsat Sport