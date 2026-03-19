Z kim mogą zagrać polskie kluby w ćwierćfinałach Ligi Konferencji?

Lech Poznań i Raków Częstochowa walczą o awans do ćwierćfinałów Ligi Konferencji. Z kim polskie kluby mogą się zmierzyć w kolejnym etapie najmłodszego europejskiego pucharu?

W czwartek rozegrane zostaną rewanżowe spotkania 1/8 finału Ligi Konferencji. Lech zagra w Krakowie z Szachtarem Donieck, z którym przegrał w pierwszym meczu 1:3. Natomiast Raków zmierzy się na swoim boisku z Fiorentiną. "Medaliki" przystępują do tego starcia po porażce 1:2 we Florencji.

 

Zatem chociaż zespoły rywalizujące na co dzień w PKO BP Ekstraklasie muszą odrabiać straty, to nadal mają szasnę na awans do kolejnej fazy rywalizacji na arenie międzynarodowej. Przez to na usta samo ciśnie się pytanie - z kim w ćwierćfinałach mogą zagrać polskie kluby?

 

Jeżeli Lech odrobi straty, to w ćwierćfinale zmierzy się z triumfatorem starcia Sparta Praga - AZ Alkmaar. Bliżej awansu jest obecnie holenderka ekipa, która w pierwszym meczu triumfowała 2:1.

 

Natomiast jeśli Raków zapewni sobie awans, to czeka go starcie ze zwycięzcą dwumeczu Crystal Palace - AEK Larnaka. Premierowe spotkanie tej rywalizacji zakończyło się bezbramkowym remisem. 

 

Transmisja meczu Raków - Fiorentina w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz online w Polsat Box Go. Początek o godzinie 18:35. Transmisja meczu Szachtar - Lech w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 2 oraz online w Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:50.

 

Już o godzinie 17:00 start studia przed spotkaniami polskich klubów w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz online w Polsat Box Go.

