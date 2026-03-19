Złe wieści dla kibiców Lecha i Rakowa. Nowe prognozy nie są optymistyczne

Raków ma 33 proc. szans na awans



Zacznijmy od Rakowa i jego rywalizacji z włoską Fiorentiną. "Medaliki" na wyjeździe wyszły na prowadzenie 1:0, jednak ostatecznie przegrały 1:2. Całe spotkanie toczyło się pod dyktando zespołu z Florencji. Z drugiej strony to tylko jedna bramka straty, dlatego kwestia awansu wciąż jest sprawą otwartą. O prognozę szans na awans pokusili się eksperci z profilu Football Rankings w serwisie X. Według nich piłkarze Rakowa Częstochowa mają 33 proc. szans.

Częstochowianie potrzebują zwycięstwa



Jakiś czas temu Jagiellonia potwierdziła, że Fiorentinę da się zaskoczyć. Przed Częstochowianami jednak trudne zadanie. Muszą odrabiać straty w domowym starciu. Spotkanie odbędzie się na stadionie ArcelorMittal Park w Sosnowcu, gdzie Raków rozgrywa swoje mecze w europejskich pucharach.

Kluczowe w kontekście awansu będzie utrzymanie czystego konta. Jeden strzelony gol może doprowadzić do remisu i dogrywki. Gra toczy się o prestiż i wielkie pieniądze. Raków musi szybko odbudować się po ligowej porażce z Górnikiem Zabrze.

Szans Częstochowian na awans nie przekreśla Zbigniew Boniek. W swojej wypowiedzi dla Polsatu Sport wskazał, że " [...] sprawa awansu jest otwarta, bo Raków nie jest drużyną gorszą od Fiorentiny grającej w tym składzie [...] ".

Tylko 9 proc. szans na awans Lecha Poznań



Jeszcze niżej oceniane są szanse na awans Lecha Poznań, który u siebie przegrał 1:3 z Szachtarem Donieck. Eksperci z Football Rankings wyceniają je tylko na 9 proc. Drugie spotkanie odbędzie się 19 marca w Krakowie i to Ukraińcy mają wszystko w swoich nogach.

Dwie bramki przewagi dają im względny spokój przed rewanżem. Graczy "Kolejorza" czeka trudne zadanie, jednak wciąż wierzą w odwrócenie rywalizacji. Szybko zdobyta bramka może dodać im optymizmu. Z pewnością chcą nawiązać do gry Legii Warszawa, która w tym sezonie wygrała w Krakowie 2:1 z Szachtarem.

Plan transmisji rewanżowych spotkań 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA:

Studio godz. 17:00 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1)

Raków Częstochowa - Fiorentina godz. 18:35 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1)

FSV Mainz - Sigma Ołomuniec godz. 18:35 (Polsat Sport Extra 4)

Szachtar Donieck - Lech Poznań godz. 20:50 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 2)

Studio godz. 22:50 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 2)

Mecze dostępne również na Polsat Box Go.

