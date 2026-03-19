"Złożymy pozew o odszkodowanie do UEFA". Szok po meczu Ligi Mistrzów

26-letni Holender doznał poważnego urazu kciuka podczas rewanżu 1/8 finału LM. W finałowych minutach spotkania palec zawodnika, który walczył o piłkę, utknął na chwilę między elementami bandy reklamowej usytuowanej tuż przy murawie boiska. Piłkarz upadł na ziemię, krzycząc z bólu, miał silne krwawienie.

Jak poinformował dziennikarz Yagiz Sabuncuoglu na portalu X, Langowi oderwała się część palca. Piłkarz opuścił boisko na noszach, został przewieziony do szpitala. Tam miała zostać przeprowadzona operacja.

- Po meczu złożyliśmy skargę do przedstawicieli UEFA w tej sprawie. UEFA oceni sytuację, konsultujemy się z prawnikami. Złożymy pozew o odszkodowanie do UEFA, będziemy domagać się rozpatrzenia naszych roszczeń. Jeśli nasza prośba nie zostanie spełniona, może zostać wniesiony pozew, zdrowie naszych zawodników jest dla nas priorytetem – powiedział Yazgan.

Pechowcem okazał się także inny gracz gości. Victor Osimhen doznał urazu ramienia w pierwszej połowie, którą jednak dokończył. Po badaniach lekarskich już nie wystąpił po przerwie. Później okazało się, że ma złamane prawe przedramię.

Liverpool wygrał 4:0 i awansował dzięki lepszemu bilansowi dwumeczu. W Turcji Galatasaray zwyciężył 1:0.

Spotkanie w Anglii miał poprowadzić Szymon Marciniak, ale 45-letni arbiter z Płocka doznał kontuzji podczas rozgrzewki. Sędzią głównym był zatem Paweł Raczkowski.

PAP