Znamy pary ćwierćfinałowe Ligi Europy! Wielkie mecze

Hubert PawlikPiłka nożna

Za nami wszystkie spotkania 1/8 finału Ligi Europy. Jednym z ćwierćfinalistów jest zespół Polaków - FC Porto. Zobaczcie, jak wyglądają pary ćwierćfinałowe.

Piłkarze FC Porto w niebiesko-białych strojach świętują na boisku, niektórzy przytulają się nawzajem.
fot. AFP
FC Porto awansowało do ćwierćfinału Ligi Europy

Jan Bednarek oraz Jakub Kiwior wspólnie z pozostałymi kolegami z FC Porto wywalczyli awans do ćwierćfinału Ligi Europy. Piłkarze Francesco Farioliego pokonali w czwartek VfB Stuttgart po golach Williama Gomes oraz Victora Froholdta i ostatecznie wygrali w dwumeczu 3:1. 

 

Do kolejnego etapu awansowała również ekipa Matty'ego Casha - Aston Villa. Drużyna Karola Świderskiego Panathinaikos została rozbita przez Real Betis w rewanżu aż 4:0 i odpadła z rywalizacji. 

 

Ponadto w ćwierćfinale zobaczymy SC Braga, SC Freiburg, Celtę Vigo, Nottingham Forest. Po dogrywce dowiemy się, kto wywalczył awans - AS Roma czy Bologna FC.

Pary ćwierćfinałowe Ligi Europy:

SC Braga - Real Betis

SC Freiburg - Celta Vigo

FC Porto - Nottingham Forest

Aston Villa - Bologna FC

 

Pierwsze mecze zaplanowano na 9 kwietnia, natomiast rewanże tydzień później.

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 