Znamy pary ćwierćfinałowe Ligi Europy! Wielkie mecze
Za nami wszystkie spotkania 1/8 finału Ligi Europy. Jednym z ćwierćfinalistów jest zespół Polaków - FC Porto. Zobaczcie, jak wyglądają pary ćwierćfinałowe.
Jan Bednarek oraz Jakub Kiwior wspólnie z pozostałymi kolegami z FC Porto wywalczyli awans do ćwierćfinału Ligi Europy. Piłkarze Francesco Farioliego pokonali w czwartek VfB Stuttgart po golach Williama Gomes oraz Victora Froholdta i ostatecznie wygrali w dwumeczu 3:1.
Do kolejnego etapu awansowała również ekipa Matty'ego Casha - Aston Villa. Drużyna Karola Świderskiego Panathinaikos została rozbita przez Real Betis w rewanżu aż 4:0 i odpadła z rywalizacji.
Ponadto w ćwierćfinale zobaczymy SC Braga, SC Freiburg, Celtę Vigo, Nottingham Forest. Po dogrywce dowiemy się, kto wywalczył awans - AS Roma czy Bologna FC.
Pary ćwierćfinałowe Ligi Europy:
SC Braga - Real Betis
SC Freiburg - Celta Vigo
FC Porto - Nottingham Forest
Aston Villa - Bologna FC
Pierwsze mecze zaplanowano na 9 kwietnia, natomiast rewanże tydzień później.