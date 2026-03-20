Albańczycy zareagowali na powołania Urbana! Obawiają się jednego zawodnika

Selekcjoner Jan Urban ogłosił w piątek powołania na marcowe baraże MŚ 2026. Bardzo szybko zareagowały na to albańskie media. "Polska jest gotowa na mecz z Albanią" - zapowiedział dziennik "Panorama"

"Polska jest gotowa na mecz z Albanią" - zapowiedział dziennik "Panorama", zaznaczając, że na liście powołanych nie zabrakło lidera polskiej kadry Roberta Lewandowskiego. 

 

Dziennikarze zabrali również głos na temat Oskara Pietuszewskiego. "Ma zaledwie 17 lat i jest uwielbiany przez wszystkich kibiców, choć nie zaznał jeszcze nawet atmosfery ławki rezerwowych w pierwszym zespole" - czytamy. Nie zapomnieli wspomnieć, że w półfinale baraży nie zagra Nicola Zalewski.

 

Portal balkanweb.com przyznał, że Jan Urban wybrał najlepszych możliwych zawodników.

 

"Na liście znaleźli się zawodnicy grający w wielkich klubach, takich jak Zieliński z Interu czy Lewandowski z Barcelony. Potwierdzono nieobecności piłkarzy Serie A - Adama Buksy i Łukasza Skorupskiego" - przekazano.

 
"Wielkie nazwiska i nieobecności w polskiej kadrze" - ocenił powołania serwis Newsport. Wśród znanych piłkarzy wskazano: Bartłomieja Drągowskiego, Sebastiana Szymańskiego, Piotra Zielińskiego oraz Krzysztofa Piątka i Roberta Lewandowskiego. Największym nieobecnym jest kontuzjowany Łukasz Skorupski.

 

Portal shqiptarja.com zauważył, że Polacy mają "gęstą linię pomocy", gdyż Jan Urban powołał aż dziesięciu pomocników, z których niektórzy mają "ofensywne cechy". Podkreślono, że selekcjoner polskiej kadry powołał jedynie trzech napastników, natomiast największym problemem jest obsada bramki ze względu na uraz Skorupskiego.

 

Już w najbliższy czwartek 26 marca Polacy zmierzą się na PGE Narodowym w Warszawie z Albanią. Początek meczu o 20:45. Jeśli piłkarze Jana Urbana awansują do finału, zagrają ze zwycięzcą rywalizacji między Ukrainą a Szwecją. Potencjalnie drugie spotkanie rozegramy we wtorek 31 marca na wyjeździe.

