Albańczycy zareagowali na powołania Urbana! Obawiają się jednego zawodnika

"Polska jest gotowa na mecz z Albanią" - zapowiedział dziennik "Panorama", zaznaczając, że na liście powołanych nie zabrakło lidera polskiej kadry Roberta Lewandowskiego.

Dziennikarze zabrali również głos na temat Oskara Pietuszewskiego. "Ma zaledwie 17 lat i jest uwielbiany przez wszystkich kibiców, choć nie zaznał jeszcze nawet atmosfery ławki rezerwowych w pierwszym zespole" - czytamy. Nie zapomnieli wspomnieć, że w półfinale baraży nie zagra Nicola Zalewski.

Portal balkanweb.com przyznał, że Jan Urban wybrał najlepszych możliwych zawodników.

"Na liście znaleźli się zawodnicy grający w wielkich klubach, takich jak Zieliński z Interu czy Lewandowski z Barcelony. Potwierdzono nieobecności piłkarzy Serie A - Adama Buksy i Łukasza Skorupskiego" - przekazano.



"Wielkie nazwiska i nieobecności w polskiej kadrze" - ocenił powołania serwis Newsport. Wśród znanych piłkarzy wskazano: Bartłomieja Drągowskiego, Sebastiana Szymańskiego, Piotra Zielińskiego oraz Krzysztofa Piątka i Roberta Lewandowskiego. Największym nieobecnym jest kontuzjowany Łukasz Skorupski.

Portal shqiptarja.com zauważył, że Polacy mają "gęstą linię pomocy", gdyż Jan Urban powołał aż dziesięciu pomocników, z których niektórzy mają "ofensywne cechy". Podkreślono, że selekcjoner polskiej kadry powołał jedynie trzech napastników, natomiast największym problemem jest obsada bramki ze względu na uraz Skorupskiego.

Już w najbliższy czwartek 26 marca Polacy zmierzą się na PGE Narodowym w Warszawie z Albanią. Początek meczu o 20:45. Jeśli piłkarze Jana Urbana awansują do finału, zagrają ze zwycięzcą rywalizacji między Ukrainą a Szwecją. Potencjalnie drugie spotkanie rozegramy we wtorek 31 marca na wyjeździe.