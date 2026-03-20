Kamil Majchrzak awansował do drugiej rundy turnieju ATP 1000 w Miami po zwycięstwie z Serbem Miomirem Kecmanoviciem 4:6, 6:3, 6:1.

W pierwszym secie 30-letni Piotrkowianin dwukrotnie dał się przełamać, ale później jego serwis funkcjonował bez zarzutu.

W drugiej partii o wygranej Polaka zadecydowało jedyne przełamanie już w drugim gemie. Natomiast w decydującej partii Majchrzak całkowicie przejął kontrolę na korcie. Od stanu 2:1 wygrał cztery gemy z rzędu i w efekcie spotkanie.

Jego kolejnym rywalem będzie rozstawiony z numerem 20. Amerykanin Learner Tien.

Z 20-letnim Tienem Polak zagra pierwszy raz.

Relacja live i wynik na żywo meczu Kamil Majchrzak - Learner Tien na Polsatsport.pl.