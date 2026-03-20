Bajońskie sumy dla polskich klubów. UEFA wypłaciła im ponad 100 milionów!

Rundę wcześniej - w barażu o 1/8 finału - z międzynarodową rywalizacją pożegnała się Jagiellonia Białystok, a Legia Warszawa odpadła po fazie ligowej LK.

ZOBACZ TAKŻE: Napastnik Lecha liderem strzelców LK! Czy powtórzy się scenariusz sprzed roku?

Zanim polski kwartet trafił do zasadniczych rozgrywek, przebrnął trzy, a w przypadku Legii nawet cztery rundy kwalifikacyjne. Fakt, że Lech i Legia wystąpiły również w Lidze Mistrzów czy Lidze Europy nie miał znaczenia, gdyż każdy etap eliminacji (z wyjątkiem ostatniego w Champions League) UEFA wycenia na 175 tys. euro. Za awans do głównych rozgrywek LK każdy z 36 klubów wzbogacił się o 3,17 mln euro.

W fazie ligowej każda wygrana oznaczała dla budżetu 400 tys. euro przychodu, a remis - 133 tys. Zatem Raków, który spisał się najlepiej - cztery zwycięstwa i dwa remisy, tylko z tego tytułu zyskał prawie dwa miliony euro. Pozostałe środki z puli remisowej są rozdysponowywane proporcjonalnie, a wpływ na kwotę, jaka trafi do każdego klubu, ma końcowa pozycja w tabeli, co w przypadku klubu spod Jasnej Góry, który był drugi, oznaczało kolejne 160 tys. euro.

Europejska centrala zapewniła także nagrody za miejsca w końcowej tabeli fazy zasadniczej LK w postaci wielokrotności 28 tysięcy euro, licząc od dołu. Za pierwszą lokatę, którą zajął francuski RC Strasbourg, można było zarobić 36 x 28 tys., czyli 1,008 mln euro. Najlepszy z polskiej czwórki Raków z tego tytułu zaksięgował 980 tys. euro, 11. Lech - 728 tys., 17. Jagiellonia - 560 tys., a 28. Legia - 252 tys.

Kolejne bonusy to 400 tys. euro za miejsca 1-8 i taka suma dodatkowo trafiła na konto klubu z Częstochowy oraz 200 tys. za pozycje 9-16, na które mogli liczyć Poznaniacy.

W tegorocznych zmaganiach, już systemem pucharowym, UEFA będzie płaci tylko za kolejne awanse. I tak - udział w barażu o 1/8 finału (miejsca 9-24) wyceniono na 200 tys., awans do 1/8 finału - na 800 tys. (miejsca 1-8 plus ośmiu zwycięzców par barażowych). Na tą niższą sumę mogła liczyć Jagiellonia, a na wyższe Raków i Lech, które dotarły do czołowej "16".

To wszystko sprawiło, że Raków zapewnił sobie łącznie 7,9 mln euro z tytułu nagród UEFA, Lech - 7,01 mln, Jagiellonia - 5,73, a Legia - 5 mln. Łącznie daje to 25,7 mln euro.

PAP