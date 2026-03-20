Bez Tomasiaka w Vikersund! Czterech Polaków wystąpi w konkursie
Czterech polskich skoczków - Aleksander Zniszczoł, Piotr Żyła, Maciej Kot i Paweł Wąsek - wywalczyło awans do sobotniego konkursu Pucharu Świata na mamucim obiekcie w norweskim Vikersund. Kwalifikacje wygrał Słoweniec Domen Prevc po lądowaniu na 219,5 m.
Drugi był Norweg Isak Andreas Langmo - 239 m, a trzeci Japończyk Ren Nikaido - 225,5 m. Najlepiej z Polaków wypadł Aleksander Zniszczoł, który skoczył 209 m i był 16., 28. miejsce zajął Piotr Żyła - 208 m, 31. Maciej Kot - 196,5 m i 36. Paweł Wąsek - 194 m. Awansu nie wywalczyli 43. Kamil Stoch - 187,5 m i 50. Kacper Tomasiak - 176,5 m.
ZOBACZ TAKŻE: Kubacki najlepszym z Polaków w Zakopanem! Pewny triumf lidera klasyfikacji
Ten drugi w tym sezonie jest liderem polskiej kadry, podczas igrzysk olimpijskich na skoczni w Predazzo zdobył trzy medale - dwa srebrne i brązowy, a w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata ma 391 pkt i zajmuje 17. miejsce. 19-letni zawodnik nie startował w konkursach w Bad Mitterndorf i w mistrzostwach świata w lotach narciarskich w Oberstdofie. Dlatego w Vikersund debiutował na mamucie.
Dla 38-letniego Stocha, który po sezonie kończy karierę, ma to być ostatni występ w Vikersund, gdzie wygrał w 2017 roku. W sobotę trzykrotny mistrz olimpijski nie wystąpi, szansę na start będzie miał jeszcze w kwalifikacjach do konkursu niedzielnego.
Piątkowe zawody rozegrano w arcytrudnych warunkach, przy silnym wietrze wiejącym w plecy. Jury aż sześć razy wydłużało rozbieg, na koniec, m.in. dla Prevca, obniżyło go z 22. do 20. belki. Wiatr przekraczający 2 m/s powodował, że wielu skoczków dostało rekompensaty przekraczające 40 pkt.
Sobotni konkurs w Vikersund rozpocznie się o godz. 17:05.