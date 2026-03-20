Brzęczek odkrył karty! Oto powołani do kadry U21

Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban ogłosił powołanych na marcowe baraże MŚ 2026. Na liście znaleźli się: Oskar Pietuszewski, Filip Rózga czy Jan Ziółkowski. Cała trójka to zawodnicy poniżej 21. roku życia.

Jerzy Brzęczek również w piątek ujawnił 23 powołanych na marcowe mecze kwalifikacji do finałów mistrzostw Europy. Jednym z nich jest Kacper Urbański z Legii Warszawa.

Tak wygląda lista powołanych do kadry U21:

Bramkarze:

Sławomir Abramowicz (Jagiellonia Białystok), Marcel Łubik (Górnik Zabrze), Oliwier Zych (Raków Częstochowa)

Obrońcy:

Igor Drapiński (Piast Gliwice), Michał Gurgul (Lech Poznań), Marcel Krajewski (Widzew Łódź), Filip Luberecki (Motor Lublin), Miłosz Matysik (Bruk-Bet Termalica), Wojciech Mońka (Lech Poznań), Wiktor Nowak (Wisła Płock), Kacper Potulski (FSV Mainz)

Pomocnicy:

Szymon Bartlewicz (Chrobry Głogów), Dawid Drachal (Jagiellonia), Kacper Duda (Wisła Kraków), Jan Faberski (PEC Zwolle), Filip Kocaba (Zagłębie Lubin), Mateusz Kowalczyk (GKS Katowice), Antoni Kozubal (Lech Poznań), Maciej Kuziemka (Wisła Kraków), Kacper Urbański (Legia Warszawa), Wojciech Urbański (Legia Warszawa)

Napastnicy:

Marcel Reguła (Zagłębie Lubin), Daniel Mikołajewski (AC Parma)

Nasza młodzieżówka rozegra w marcu dwa mecze. Najpierw w Radomiu zmierzy się z Armenią (27 marca), a cztery dni później zagra na wyjeździe z Czarnogórą. Po sześciu rozegranych spotkaniach Polska jest liderem grupy E z kompletem punktów.