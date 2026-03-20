Trzy podobne sety. Siatkarki Budowlanych pewnie wygrały na zakończenie fazy zasadniczej

Siatkarki PGE Budowlanych przejęły inicjatywę od pierwszych akcji meczu (5:0). Rywalki zmniejszyły różnicę, ale w środkowej części seta gospodynie znów odjechały (17:11) i kontrolowały sytuację, grając skutecznie w ataku i dokładając punkty blokiem. Wynik na 25:17 ustaliła skutecznym atakiem Paulina Damaske.

Zobacz także: Decyzja zapadła! Polski trener poprowadzi siatkarską reprezentację w kolejnym sezonie

Set numer dwa również rozpoczął się po myśli łodzianek (6:1), ale siatkarki BKS odrobiły straty po serii wygranych akcji (14:14). Przyjezdne trzymały kontakt do stanu 19:18, a później poszła punktowa seria Budowlanych przy zagrywkach Alicji Grabki. Gospodynie cztery ostatnie akcje tej części meczu kończyły blokami (25:18).

Początek trzeciej odsłony toczył się przy przewadze gospodyń (4:2, 10:7). Bielszczanki zabrały się do odrabiania strat i w środkowej części seta dopięły swego (13:14), ale siatkarki Budowlanych szybko opanowały sytuację (18:14). Gospodynie znów nacisnęły rywalki, złapały właściwy rytm i w końcówce miały sytuację pod kontrolą. Paulina Damaske wywalczyła piłkę meczową, a atutowy atak siatkarek BKS zamknął to jednostronne spotkanie (25:17).



Najwięcej punktów: Paulina Damaske (13), Maja Storck (13), Rodica Buterez (11), Sasa Planinsec (11) - Budowlani; Martyna Borowczak (14) - BKS. Gospodynie były skuteczniejsze w ataku i dominowały w bloku (14-3). MVP: Alicja Grabka.

PGE Budowlani Łódź - BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała 3:0 (25:17, 25:18, 25:17)

Budowlani: Sasa Planinsec, Alicja Grabka, Paulina Damaske, Joanna Lelonkiewicz, Maja Storck, Rodica Buterez – Justyna Łysiak (libero) oraz Nadia Siuda, Bruna Honorio. Trener: Maciej Biernat.

BKS: Martyna Borowczak, Nikola Abramajtys, Kertu Laak, Ljubica Kecman, Aleksandra Gryka, Giulia Gennari – Adriana Adamek (libero) oraz Zuzanna Suska (libero), Reka Bozoki-Szedmak, Marta Orzyłowska, Martyna Podlaska. Trener: Bartłomiej Piekarczyk.

