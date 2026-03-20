Co za forma Polki! Jest awans do finału HMŚ

Klaudia Kazimierska awansowała do finału biegu na 1500 m w lekkoatletycznych halowych mistrzostwach świata w Toruniu. O medal powalczy w niedzielę.

Klaudia Kazimierska

Prawo występu w finale wywalczyło dziewięć zawodniczek: po trzy najlepsze z trzech biegów półfinałowych. Kazimierska uzyskała czas 4.11,33 i zajęła drugie miejsce w drugiej serii.

 

ZOBACZ TAKŻE: Żodzik tuż za podium na MŚ! Rozdano aż trzy srebrne "krążki"

 

Polka jest w życiowej formie. W tym roku poprawiła cztery rekordy życiowe oraz dwa halowe rekordy kraju w biegach na 1500 m i 1 milę.

ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Tomasz Holc: Chciałbym podziękować zarządowi Polsatu, że chciał zająć się Polskim Związkiem Żeglarskim
Polsat Sport partnerem medialnym Polskiego Związku Żeglarskiego

