Co za pech polskiego skoczka! Upadł i stracił trzecie miejsce w konkursie

Po pierwszej serii konkursowej kibice mieli powody do radości. Joniak po skoku na 132.5 m plasował się bowiem na trzecim miejscu. Prowadził lider klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego Clemens Aigner (139.5 m), który wyprzedzał Remo Imhofa (133.5 m)

W serii finałowej Polakowi wyjątkowo się nie poszczęściło. Wylądował na 126.5 m, ale zaliczył upadek. Wobec tego ostatecznie skończył na 22. pozycji. Zwyciężył Aigner przed Imhofem.

W Zakopanem dobrze spisał się Dawid Kubacki, który zajął szóste miejsce. Na 10. pozycji znalazł się także Jakub Wolny. Punktowali także 21. Adam Niżnik, 23. Kamil Waszek, 24. Jan Galica, 27. Jarosław Krzak i 28. Kacper Juroszek.

Konkurs w Zakopanem zakończył sezon 2025/2026 Pucharu Kontynentalnego.

