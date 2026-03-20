Co za wyczyn O’Sullivana! Najwyższy brejk w historii

Brejk w snookerze to suma punktów uzyskanych przez gracza przy jednym podejściu do stołu.

Maksymalny brejk w snookerze to 147 pkt — po wbiciu 15 czerwonych kul na przemian z czarnymi, a później wszystkich kolorowych. Zawodnik może zdobyć jednak więcej punktów, gdy na początku partii rywal sfauluje, co oznacza tzw. wolną bilę. Daje to możliwość wbicia dodatkowych dwóch bil (nominowanej jako czerwona i kolorowej), zanim przystąpi się do klasycznego „czyszczenia stołu”.

Sullivan, siedmiokrotny mistrz świata, uzyskał 153 pkt w pierwszym frejmie (partii) ćwierćfinałowego meczu z Walijczykiem Ryanem Dayem, który wygrał 5:0.

Poprzedni najwyższy brejk w zawodach wyniósł 148 pkt, a uzyskał go w 2024 roku Szkot Jamie Burnett podczas kwalifikacji do mistrzostw Wielkiej Brytanii. Rekord O’Sullivana można jeszcze poprawić. Najwyższy możliwy brejk to 155 pkt.