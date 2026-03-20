Cristiano Ronaldo poza kadrą Portugalii! Selekcjoner wytłumaczył swoją decyzję

Selekcjoner Portugalczyków przekazał w piątek, że Ronaldo nie został powołany z powodu „problemów fizycznych”. Przypomniał, że zawodnik Al-Nassr skarżył się w ostatnich tygodniach na dolegliwości zdrowotne.

Pierwsze spotkanie Portugalczycy rozegrają 28 marca na stadionie Azteca w Meksyku. Mecz będzie inauguracją tego obiektu po generalnym remoncie. Na tej arenie rozpocznie się 11 czerwca piłkarski mundial.

Drugie spotkanie kadra dowodzona przez Martineza rozegra w Atlancie 31 marca przeciwko reprezentacji USA. Także ten obiekt, noszący nazwę Mercedes-Benz Stadium, będzie areną tegorocznych mistrzostw świata.

Według trenera Martineza wylot do Ameryki Północnej ma pozwolić na sprawdzenie w kadrze nowych graczy, zawodników z krótkim stażem w reprezentacji, bądź powracających do niej po dłuższej przerwie.

Wśród 27 powołanych przez Roberto Martineza graczy portugalskie media uznają za „niespodzianki” pomocników Rodrigo Morę z FC Porto i Mateusa Fernandesa z West Hamu, a także obrońcę Benfiki Lizbona Tomasa Araujo.

Portugalscy komentatorzy twierdzą w piątek, że pomimo pogłosek o opuszczeniu przez Ronaldo Rijadu w związku z wojną na Bliskim Wschodzie, Portugalczyk wciąż przebywa w Arabii Saudyjskiej.

41-letni zawodnik Al-Nassr w ostatnim czasie deklarował, że chciałby udać się z Portugalią na mistrzostwa świata, które odbędą się w Meksyku, USA i Kanadzie. Sugerował, że będzie to jego ostatni mundial w piłkarskiej karierze.

PAP