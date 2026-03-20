Gol Polaka w Niemczech! Kluczowe trafienie

Nawrocki bramkę strzelił po 30 minutach gry. Po dośrodkowaniu z prawej strony boiska skierował piłkę głową do siatki rywali.

ZOBACZ TAKŻE: Albańczycy zareagowali na powołania Urbana! Obawiają się jednego zawodnika

Były zawodników m.in. Warty Poznań i Legii Warszawa grał do 90. minuty, gdy zmienił go Ime Okon z RPA. Nawrocki do Hannoveru został wypożyczony na początku lipca 2025 roku z Celticu Glasgow, z opcją wykupu.

Hannover zajmuje trzecie miejsce w tabeli 2. Bundesligi z dorobkiem 49 punktów. Schalke 04 Gelsenkirchen jest liderem i ma dwa punkty więcej, ale jedno spotkanie rozegrane mniej.

PAP