Gol Polaka w Niemczech! Kluczowe trafienie

Piłkarz Hannoveru Maik Nawrocki strzelił gola w wygranym u siebie 1:0 meczu z Eintrachtem Brunszwik w 27. kolejce drugiej ligi niemieckiej. Dla 25-letniego obrońcy to drugie trafienie w tych rozgrywkach w obecnym sezonie.

fot. Cyfrasport
Nawrocki bramkę strzelił po 30 minutach gry. Po dośrodkowaniu z prawej strony boiska skierował piłkę głową do siatki rywali.

 

Były zawodników m.in. Warty Poznań i Legii Warszawa grał do 90. minuty, gdy zmienił go Ime Okon z RPA. Nawrocki do Hannoveru został wypożyczony na początku lipca 2025 roku z Celticu Glasgow, z opcją wykupu.

 

Hannover zajmuje trzecie miejsce w tabeli 2. Bundesligi z dorobkiem 49 punktów. Schalke 04 Gelsenkirchen jest liderem i ma dwa punkty więcej, ale jedno spotkanie rozegrane mniej.

