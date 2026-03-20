Gwiazda PlusLigi poprosiła o rozwiązanie umowy! Wszystko tuż przed końcem sezonu

Współpraca pomiędzy francuskim przyjmującym a gorzowskim klubem dobiegła końca jeszcze przed ostatnim spotkaniem fazy zasadniczej PlusLigi. Zawodnik ten nie wystąpi w zaległym meczu 14. kolejki przeciwko Skrze Bełchatów, ponieważ z własnej inicjatywy poprosił o wcześniejsze opuszczenie drużyny.

Działacze Cuprum Stilonu pozytywnie rozpatrzyli wniosek siatkarza. Włodarze podkreślili, że sytuacja zespołu w ligowym zestawieniu jest w pełni bezpieczna, co ułatwiło akceptację tej prośby. Drużyna prowadzona przez trenera Huberta Henno plasuje się obecnie na 12. lokacie w tabeli ligowej. Ma już zagwarantowane utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej, ale wiadomo również, że zabraknie jej w fazie play-off.

Reprezentant "Trójkolorowych" dołączył do gorzowskiej ekipy w czerwcu ubiegłego roku. W ciągu minionych miesięcy rozegrał na polskich parkietach 25 oficjalnych spotkań, w których łącznie zdobył 412 punktów.

Jak donoszą włoskie media, w przyszłym sezonie utalentowany Francuz może przenieść się do Sir Susa Vim Perugia. Jeśli ten transfer stanie się faktem, Henno będzie rywalizował o miejsce w wyjściowym składzie z Kamilem Semeniukiem. Warto przypomnieć, że aktualny kontrakt reprezentanta Polski z włoskim klubem obowiązuje do 2028 roku.