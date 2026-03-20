Kolejny triumf Aignera w Zakopanem. Oto miejsce Kubackiego

W drugim konkursie na Wielkiej Krokwi wystartowało 60 skoczków z 15 krajów. Podobniej jak w czwartek, niepokonany był Aigner. Piątkowe podium uzupełnili Szwajcarzy Remo Imhof i Killian Peier.

ZOBACZ TAKŻE: Co za pech polskiego skoczka! Upadł i stracił trzecie miejsce w konkursie

Z 12-osobowej polskiej grupy, do serii finałowej zakwalifikowała się dziewiątka.

- Zdecydował błąd na progu w pierwszym skoku, a szkoda, bo warunki były wtedy lepsze i można było odlecieć. Mimo wszystko dla mnie ten weekend był udany - podkreślił szósty w czwartek Kubacki, który dzień wcześniej na Wielkiej Krokwi był tuż za podium.

Trzeci po pierwszej serii Klemens Joniak (w czwartek na piątym miejscu) mógł znaleźć się na podium, jednak jego drugi skok zakończył się upadkiem.

- Chciałem wyciągnąć jak najwięcej metrów, bo lecąc czułem, że trochę może mi do trójki braknąć. Niestety nie udało się - podsumował zawodnik LKS Poroniec Poronin.

Aigner triumfował także w całym cyklu. Austriak zgromadził 857 pkt, na drugim miejscu ze stratą 180 sezon zakończył Norweg Joergen Oliver Stroem, a trzeci - tracąc do Aignera 377 - był Niemiec Luca Roth.

W końcowym rankingu trzynasty jest Joniak (314 pkt), czternasty Kubacki (311). Pozostali biało-czerwoni zajmują miejsca w kolejnych „dziesiątkach”. W sumie sklasyfikowanych zostało 115 skoczków.

HP, PAP