Kosa na Kosę - 20.03. Transmisja TV i stream online
Przed nami kolejny odcinek programu Kosa na Kosę. Gdzie obejrzeć? O której godzinie? Sprawdź poniżej.
Roman i Jakub Koseccy w programie Kosa na Kosę
W czwartek rozegrane zostały rewanżowe mecze 1/8 finału Ligi Konferencji. W tej rywalizacji brały udział dwa zespoły grające na co dzień w PKO BP Ekstraklasie - Lech Poznań i Raków Częstochowa.
Oba odpadły z rozgrywek. Lech uległ w dwumeczu Szachtarowi Donieck, a Raków - Fiorentinie. Te spotkania będą głównym tematem programu Kosa na Kosę.
W studiu, jak zwykle, zasiądą Roman i Jakub Koseccy.
Transmisja programu Kosa na Kosę w Polsacie Sport 1, na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o godzinie 09:00.
