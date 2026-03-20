Lando Norris będzie miał swoją figurę woskowa. Stanie w słynnym muzeum

Mistrz świata Formuły 1 z 2025 roku Lando Norris (McLaren) będzie miał swoją figurę w słynnym muzeum Madame Tussauds w Londynie. - To dość surrealistyczne dla mnie, ale i ogromny zaszczyt - powiedział 26-letni Brytyjczyk urodzony w Bristolu.

Lando Norris

Norris jest już po wielu spotkaniach z artystami z muzeum figur woskowych, którzy zadbali o to, by wymiary i wygląd podobizny kierowcy F1 były jak najbardziej zbliżone do rzeczywistości.

 

- To naprawdę surrealistyczne, gdy pomyślę sobie, że w muzeum Madame Tussauds będzie moja figura. Wszystkie jej detale robią naprawdę ogromne wrażenie. Nie mogę doczekać się momentu, kiedy fani przyjdą tutaj latem, by ją obejrzeć - dodał Norris w rozmowie z BBC.

 

Tytuł mistrzowski po raz pierwszy w karierze wywalczył w ubiegłym roku zajmując w ostatnim wyścigu sezonu w Abu Zabi trzecie miejsce. Zgromadził 423 pkt, wyprzedzając zaledwie o dwa Holendra Maxa Verstappena, czterokrotnego mistrza F1, który w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich triumfował po raz 71. w karierze.

