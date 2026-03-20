Czas na kolejny mecz Linette podczas turnieju w Miami. Za Polką już dwa spotkania. W pierwszym z nim pokonała Warwarę Graczową, a w drugim - niespodziewanie Igę Świątek.

ZOBACZ TAKŻE: Tak źle nie było od 5 lat. Świątek wyznała po porażce. "Straciłam pewność siebie"



Teraz, w trzeciej rundzie, Poznanianka zmierzy się z Alexandrą Ealą. Reprezentantka Filipin plasuje się na 29. miejscu w rankingu WTA. Linette jest 50.



Do tej pory obie zawodniczki grały ze sobą trzykrotnie. Bilans pojedynków jest korzystny dla Polki, która wygrała dwa mecze.

Linette - Eala. Kiedy mecz? O której godzinie?

Kiedy mecz Linette - Eala? O której godzinie mecz Linette - Eala w Miami? Jak na razie nie wiadomo jeszcze, kiedy rozegrany zostanie mecz Linette - Eala. Gdy tylko organizatorzy o tym poinformują, natychmiast przekażemy tę informację w tekście.