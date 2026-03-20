Mogą zadebiutować w reprezentacji Polski! Czy Jan Urban podejmie takie ryzyko?

Poznaliśmy listę piłkarzy powołanych na zbliżające się zgrupowanie reprezentacji Polski. Lista piłkarzy wybranych przez Jana Urbana została opublikowana przez Polski Związek Piłki Nożnej w piątek 20 marca punktualnie o godzinie 16:00.

Wśród wyróżnionych zawodników znalazły się trzy osoby, które jeszcze nigdy wcześniej nie pojawiły się na boisku w meczu seniorskiej reprezentacji Polski. Chodzi tutaj o Oskara Pietuszewskiego, Mateusza Kochalskiego i Bartosza Mrozka.

Kochalski i Mrozek to bramkarze, którzy występują odpowiednio w Karabachu Agdam i Lechu Poznań. Warto jednak zaznaczyć, że obaj zawodnicy już wcześniej otrzymali powołania, ale nie rozegrali w seniorskiej kadrze ani jednego spotkania. Trudno stwierdzić, czy ta sztuka uda im się podczas zbliżającego się zgrupowania. Powołanych zostało bowiem jeszcze dwóch innych golkiperów: Kamil Grabara i Bartłomiej Drągowski.

Pietuszewski natomiast jeszcze nigdy nie znalazł się na liście powołanych do pierwszej reprezentacji. Biorąc pod uwagę jego bardzo dobrą formę w FC Porto, wydaje się, że to właśnie 17-latek ma największą szansę, by zadebiutować w kadrze podczas marcowego zgrupowania.

Czy Urban zdecyduje się jednak na takie ryzyko? Przypomnijmy, że Polska podejmie w czwartek Albanię w Warszawie w półfinale ścieżki barażowej B do mistrzostw świata. Jeśli zwycięży, zmierzy się na wyjeździe albo z Ukrainą, grającą w roli gospodarza w Walencji, albo ze Szwecją. W razie powodzenia w obydwu spotkaniach Biało-Czerwoni zagrają w mundialu w grupie F z Holandią, Japonią i Tunezją.

Pełną listę powołanych piłkarzy można znaleźć TUTAJ.

AA, Polsat Sport