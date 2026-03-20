Motor coraz bliżej czołówki! Ważne zwycięstwo w Ekstraklasie

Piłkarze Zagłębia nie podchodzili do tego spotkania w dobrych nastrojach. W swoim poprzednim meczu na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Polsce przegrali z Lechem Poznań (0:1). Natomiast zawodnicy Motoru mieli nadzieję, że przedłużą dobrą serię spotkań w Ekstraklasie.

Spotkanie było dość wyrównane. Obie strony były w stanie stworzyć kilka groźnych akcji. Po pierwszych 45 minutach trudno wskazać było jednoznacznego faworyta.

Po przerwie gospodarze wyszli na prowadzenie. W 52. minucie na listę strzelców wpisał się Mbaye Ndiaye. Senegalczyk wykorzystał dobre podanie od Karola Czubaka i skutecznie zakończył akcję Motoru.

Już do ostatniego gwizdka żadna z ekip nie była w stanie zmienić wyniku meczu. Dzięki temu zwycięstwu Motor obecnie plasuje się na szóstym miejscu w tabeli. Zagłębie jest natomiast drugie. Co prawda ekipa z Lubina ma tyle samo punktów co lider Ekstraklasy - Jagiellonia Białystok, ale "Duma Podlasia" rozegrała o jeden mecz mniej.

Motor Lublin - KGHM Zagłębie Lubin 1:0 (0:0)

Bramka: Mbaye N'Diaye 52

Motor Lublin: Ivan Brkić - Filip Wójcik, Marek Bartos, Herve Matthys, Filip Luberecki (76. Bright Ede) - Sergi Samper (68. Jakub Łabojko), Mbaye N' Diaye (86. Thomas Santos), Bartosz Wolski, Ivo Rodrigues, Fabio Ronaldo (68. Bradly van Hoeven) - Karol Czubak

KGHM Zagłębie Lubin: Jasmin Burić - Josip Corluka, Igor Orlikowski, Damian Michalski, Luka Lucić - Filip Kocaba (76. Michalis Kosidis), Damian Dąbrowski, Adam Radwański (62. Levente Szabo), Sebastian Kowalczyk (62. Jakub Kolan), Jesus Diaz (62. Jakub Sypek) - Marcel Reguła (76. Mihael Mlinarić)

Sędzia: Damian Kos (Wejherowo)

Polsat Sport