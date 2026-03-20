Nagroda za kapitalny sezon. Patrik Indra Najpopularniejszym Sportowcem Roku

Najpopularniejszym Sportowcem został czeski atakujący Patrik Indra, który kapitalnie wszedł do PlusLigi, zostając w swoim pierwszym sezonie w Polsce (2024/2025) najlepiej punktującym (662) i najlepiej atakującym (569) zawodnikiem rozgrywek. Jego doskonała gra sprawiła, że Częstochowianie zakończyli poprzednie zmagania na wysokim, 8. miejscu w tabeli.

- Patrik zasłużył na to wyróżnienie. Miał fantastyczny sezon 2024/2025, zresztą jak cała drużyna. Indra jest świetnym człowiekiem i każda taka nagroda potwierdza to, że idzie on w dobrą stronę - powiedział w rozmowie z Pauliną Czarnotą-Bojarską z Polsatu Sport Łukasz Żygadło, prezes Steam Hemarpol Politechniki Częstochowa, który odebrał statuetkę w imieniu Patrika Indry.

Tytuł Najpopularniejszego Trenera również powędrował do Steam Hemarpol Politechniki. Został nim Piotr Lebioda, pracujący na co dzień - z sukcesami - w młodzieżowych zespołach siatkarskich tego klubu.

Jednym z wręczających nagrody był w tym roku Piotr Gruszka, były zawodnik i trener częstochowskich klubów siatkarskich, a przed 30 laty... laureat plebiscytu.

- Ten plebiscyt jest ważny, kiedy reprezentuje się to miasto. Bardzo mnie cieszy, że dzisiaj mogłem - jako trzykrotny olimpijczyk - wręczać nagrody młodym nadziejom sportowym - podkreślił Gruszka.

Najpopularniejszym Działaczem 2025 roku został Dawid Krzętowski, wiceprezes Rakowa Częstochowa.

- Nawet wyróżnienia indywidualne są efektem pracy całego zespołu: zawodników na boisku, sztabu szkoleniowego, ale i pracowników klubu, których na co dzień nie widzimy. To oni budują klub, a my w zarządzie jesteśmy po to, żeby wskazać im kierunek - podkreślił Dawid Krzętowski, wiceprezes zarządu Rakowa Częstochowa.

Gala była również okazją do uhonorowania byłych sportowców, trenerów i działaczy, którzy przez lata pracowali na rzecz częstochowskiego sportu. Jedną ze statuetek odebrał Ryszard Bosek, swego czasu jeden z najlepszych przyjmujących świata, były trener AZS-u Częstochowa.

- 68 lat tego plebiscytu to piękna karta historii. Cieszy mnie, że na wydarzeniu pojawiły się kamery Polsatu Sport, cieszy mnie również obecność legend siatkówki, takich jak panowie Gruszka, Bosek czy Gościniak, który zresztą zasiada w Regionalnej Radzie PKOl - powiedział Janusz Danek, wiceprezes zarządu Regionalnej Rady PKOl w Częstochowie.

Plebiscyt Regionalnej Rady Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Częstochowie ma długą i bogatą tradycję. Tegoroczna edycja była już 68. w historii. W przeszłości Najpopularniejszymi Sportowcami regionu częstochowskiego zostawali między innymi: Sławomir Drabik (żużel), Małgorzata Rydz (lekkoatletyka), Janusz Darocha (sporty lotnicze), a także najlepsi piłkarze Rakowa Częstochowa i siatkarze AZS-u.