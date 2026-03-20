Najlepszy wynik w tym roku! Znamy medalistów HMŚ

W piątek rozdano medale w dwóch konkurencjach, w których nie startowali reprezentanci Polski. Amerykanka Jackson wygrała rywalizację kulomiotek. W najlepszej próbie uzyskała 20,14. Srebro dla Kanadyjki Sarah Mitton - 19,78, a brąz dla Szwedki Axeliny Johansson, która wynikiem 19,75 poprawiła rekord kraju.

W trójskoku mężczyzn zwyciężył Włoch Diaz Hernandez z najlepszym w tym roku wynikiem na świecie - 17,47. Srebrny medal wywalczył Jamajczyk Jordan Scott - 17,33, a brązowy Algierczyk Yasser Mohammed Triki - 17,30.

KP, PAP