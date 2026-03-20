Napastnik Lecha liderem strzelców LK! Czy powtórzy się scenariusz sprzed roku?

W rewanżowym starciu 1/8 finału Ligi Konferencji przeciwko Szachtarowi Donieck Mikael Ishak jeszcze przed przerwą dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. Dla Szweda było to siódme i ósme trafienie w trwającej edycji LK. Tym samym awansował on na szczyt zestawienia najskuteczniejszych strzelców turnieju, zrównując się z Mariusem Mouandilmadjim z tureckiego Samsunsporu.

Co ciekawe, napastnik "Kolejorza" został najskuteczniejszym zawodnikiem w historii występów polskich klubów w europejskich pucharach. Kapitan Lecha ma już na koncie 31 goli i o jedno trafienie wyprzedził legendę Górnika Zabrze, Włodzimierza Lubańskiego, który na europejskich boiskach zgromadził 30 goli.

Warto przypomnieć, że w ubiegłym sezonie po koronę króla strzelców tych rozgrywek również sięgnął zawodnik polskiego klubu. Afimico Pululu z Jagiellonii Białystok zdobył wówczas osiem goli (wliczając fazę ligową oraz pucharową), co pozwoliło mu sięgnąć po ten tytuł.

Mimo czwartkowego zwycięstwa 2:1, Poznaniacy ostatecznie odpadli z dalszej rywalizacji w Lidze Konferencji UEFA, z powodu porażki 1:3 w pierwszym spotkaniu. Oznacza to, że licznik bramkowy Ishaka w tym sezonie w LK zatrzymał się na ośmiu trafieniach.

Identycznym dorobkiem legitymuje się jego "rywal", Marius Mouandilmadji. Napastnik Samsunsporu również nie dostanie szansy na powiększenie swojego dorobku, ponieważ turecka ekipa pożegnała się z rozgrywkami po porażce w dwumeczu z hiszpańskim Rayo Vallecano (1:3, 1:0).

Obecnie największym zagrożeniem dla liderującego duetu jest Sven Mijnans z AZ Alkmaar, którego zespół wciąż rywalizuje w LK. 26-letni Holender do tej pory sześciokrotnie pokonywał bramkarzy rywali.