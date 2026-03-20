Natalia Bukowiecka w finale! Świetny bieg Polki

Bukowiecka uzyskała w półfinale 51,41, czyli wynik o 0,19 lepszy niż w porannych eliminacjach. Biegła w drugiej z czterech serii i nie dała szans rywalkom.

ZOBACZ TAKŻE: Co za forma Polki! Jest awans do finału HMŚ

W przedpołudniowych eliminacjach biegu na 400 m startowała także Justyna Święty-Ersetic, ale czas 52,15 nie dał jej awansu do półfinału.

Finał biegu na 400 m zaplanowany jest na sobotę, godz. 20:40. Nowością jest to, że będzie miał dwie serie po cztery zawodniczki, a o miejscach na podium zadecyduje ranking czasów z dwóch biegów finałowych. Pomysł ten zakładał wyrównanie szans i wyeliminowanie w hali torów pierwszego i drugiego jako niekorzystnych, ale jest powszechnie krytykowany przez zawodników i trenerów.

KP, PAP