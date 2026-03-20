Nie żyje Chuck Norris

Magazyn "Variety" podał, że aktor w czwartek trafił do szpitala na Hawajach. Niestety tego samego dnia zmarł. Zgon 86-latka potwierdzili jego bliscy w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

"Z wielkim smutkiem informujemy, że wczoraj rano niespodziewanie odszedł nasz ukochany Chuck Norris. Chociaż wolelibyśmy zachować okoliczności tej śmierci w tajemnicy, pragniemy zapewnić, że otaczała go rodzina i odszedł w spokoju.

Dla świata był mistrzem sztuk walki, aktorem i symbolem siły. Dla nas był oddanym mężem, kochającym ojcem i dziadkiem, niesamowitym bratem oraz sercem naszej rodziny. Żył z wiarą, determinacją i niezachwianym oddaniem dla ludzi, których kochał. Dzięki swojej pracy, dyscyplinie i życzliwości zainspirował miliony ludzi na całym świecie i wywarł trwały wpływ na życie tak wielu osób.

Chociaż nasze serca są złamane, jesteśmy głęboko wdzięczni za życie, które przeżył, i za niezapomniane chwile, które mieliśmy szczęście z nim dzielić. Miłość i wsparcie, jakie otrzymał od fanów na całym świecie, znaczyły dla niego tak wiele, a nasza rodzina jest za to naprawdę wdzięczna. Dla niego nie byliście tylko fanami, byliście jego przyjaciółmi" - napisano.

Norris sześć razy wywalczył mistrzostwo świata w karate. Przede wszystkim był jednak uznanym aktorem. Fani z pewnością zapamiętają go jako "Strażnika Teksasu".

KP, PAP