Nie żyje olimpijczyk. Miał zaledwie 27 lat

Reprezentant Litwy miał na swoim koncie udział w zimowych igrzyskach olimpijskich w Pekinie w 2022 roku. W stolicy Chin rywalizował w sprincie oraz biegu indywidualnym na dystansie 20 kilometrów, a także pomógł męskiej sztafecie zająć czternastą lokatę w stawce. Oprócz tego trzykrotnie startował w mistrzostwach świata i wywalczył złoty medal mistrzostw Litwy.

Na trasach biathlonowego Pucharu Świata zawodnik pochodzący z Oniksztów pojawiał się łącznie 25 razy. Jego najwyższym osiągnięciem w tym cyklu było zajęcie 61. miejsca podczas zawodów w szwedzkim Ostersund w 2021 roku. Ku zaskoczeniu wielu kibiców, postanowił on jednak dość niespodziewanie zakończyć profesjonalną karierę sportową na początku 2024 roku, mając wówczas zaledwie 25 lat.

Przedstawiciele Litewskiego Związku Biathlonu za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowali o tragedii i złożyli głębokie wyrazy współczucia bliskim zmarłego.

