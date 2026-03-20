Nie żyje olimpijczyk. Miał zaledwie 27 lat

Zimowe

Linas Banys, były litewski biathlonista i uczestnik igrzysk olimpijskich w Pekinie, zmarł w wieku 27 lat. Smutne informacje potwierdziła w piątek jego rodzina oraz Litewska Federacja Biatlonu. Przyczyna śmierci młodego zawodnika nie została jeszcze podana.

Płomień ognia w okrągłej misie na ciemnym tle, z widocznymi elementami dekoracyjnymi po bokach.
fot: PAP
Reprezentant Litwy miał na swoim koncie udział w zimowych igrzyskach olimpijskich w Pekinie w 2022 roku. W stolicy Chin rywalizował w sprincie oraz biegu indywidualnym na dystansie 20 kilometrów, a także pomógł męskiej sztafecie zająć czternastą lokatę w stawce. Oprócz tego trzykrotnie startował w mistrzostwach świata i wywalczył złoty medal mistrzostw Litwy.

 

Na trasach biathlonowego Pucharu Świata zawodnik pochodzący z Oniksztów pojawiał się łącznie 25 razy. Jego najwyższym osiągnięciem w tym cyklu było zajęcie 61. miejsca podczas zawodów w szwedzkim Ostersund w 2021 roku. Ku zaskoczeniu wielu kibiców, postanowił on jednak dość niespodziewanie zakończyć profesjonalną karierę sportową na początku 2024 roku, mając wówczas zaledwie 25 lat.

 

Przedstawiciele Litewskiego Związku Biathlonu za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowali o tragedii i złożyli głębokie wyrazy współczucia bliskim zmarłego.

ŁO, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
BIATHLONLINAS BANYSNIE ŻYJESPORTY ZIMOWEZIMOWE
PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 