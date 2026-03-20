Oficjalnie! Znamy powołania na baraże MŚ 2026

Hubert Pawlik

Reprezentacja Polski już w najbliższy czwartek rozpocznie rywalizację o awans na mistrzostwa świata. Selekcjoner Jan Urban ogłosił właśnie listę powołanych na marcowe zgrupowanie.

Reprezentacja Polski po przejęciu funkcji selekcjonera przez Jana Urbana bardzo dobrze zakończyła kwalifikacje do mistrzostw świata. Nie dość, że pokonaliśmy Litwę, Maltę oraz w kluczowym meczu Finlandię, to dwukrotnie zremisowaliśmy z Holandią. Na tym jednak nie koniec, gdyż w najbliższych dniach naszą drużynę czekają baraże.

 

Punktualnie o 16 poznaliśmy listę powołanych zawodników, którzy zagrają o awans na mistrzostwa świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku.

 

Oto powołani na marcowe zgrupowanie reprezentacji Polski:

Bramkarze: Kamil Grabara (VfL Wolfsburg), Bartłomiej Drągowski (Widzew Łódź), Mateusz Kochalski (Karabach Agdam), Bartosz Mrozek (Lech Poznań).

 

Obrońcy: Jan Bednarek (FC Porto), Bartosz Bereszyński (Palermo), Matty Cash (Aston Villa), Tomasz Kędziora (PAOK), Jakub Kiwior (FC Porto), Arkadiusz Pyrka (FC St. Pauli), Przemysław Wiśniewski (Widzew Łódź), Jan Ziółkowski (AS Roma).

 

Pomocnicy: Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), Jakub Kamiński (FC Koeln), Jakub Moder (Feyenoord), Oskar Pietuszewski (FC Porto), Filip Rózga (Sturm Graz), Michał Skóraś (KAA Gent), Bartosz Slisz (Broendby), Sebastian Szymański (Stade Rennes), Nicola Zalewski (Atalanta), Piotr Zieliński (Inter Mediolan).

 

Napastnicy: Robert Lewandowski (FC Barcelona), Krzysztof Piątek (Al-Duhail), Karol Świderski (Panathinaikos Ateny).

 

Już w najbliższy czwartek 26 marca Polacy zmierzą się na PGE Narodowym w Warszawie z Albanią. Początek meczu o 20:45. Jeśli piłkarze Jana Urbana awansują do finału, zagrają ze zwycięzcą rywalizacji między Ukrainą a Szwecją. Potencjalnie drugie spotkanie rozegramy we wtorek 31 marca na wyjeździe.

Baraże o MŚ - kto wygra 26. marca?
BARAŻEJAN URBANMŚ 2026PIŁKA NOŻNAREPREZENTACJAREPREZENTACJA POLSKI
