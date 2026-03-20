Oto najwięksi nieobecni w kadrze Urbana! To byli pewniacy

Reprezentacja Polski już w najbliższy czwartek rozpocznie baraże MŚ 2026. Jej pierwszym rywalem w półfinale rywalizacji będzie Albania, z którą po raz ostatni zagraliśmy jeszcze za kadencji Fernando Santosa i przegraliśmy wówczas na wyjeździe 0:2. Jeśli piłkarzom Jana Urbana uda się awansować, to w finałowym starciu zagra ze zwycięzcą rywalizacji między Ukrainą a Szwecją.

Selekcjoner ogłosił powołanych zawodników na marcowe zgrupowanie. Wśród nich znaleźli się m.in. Robert Lewandowski, Piotr Zieliński czy bohater ostatnich tygodni Oskar Pietuszewski.

Kogo zatem brakuje?

Nie ma wątpliwości, że największym nieobecnym jest Łukasz Skorupski, który doznał kontuzji w niedzielnym spotkaniu ligowym Bolonii z Sassuolo. Tym samym wszystko wskazuje na to, że w barażach między słupkami wystąpi Kamil Grabara z VfL Wolfsburg.

Ponadto przez urazy w gronie powołanych zabrakło Adama Buksy (Udinese) oraz Przemysława Frankowskiego (Stade Rennes). Wydaje się, że pierwszy z nich otrzymałby powołanie, zwłaszcza że ostatnio strzelił gola w meczu z Fiorentiną. Inaczej sytuacja wygląda z pomocnikiem, którego pozycja w kadrze po rozstaniu z Michałem Probierzem wyraźnie osłabła.

Trudno zaprzeczyć, że po raz kolejny zaskoczeniem jest pominięcie podstawowego obrońcy Sassuolo Sebastiana Walukiewicza. Rozczarowany może czuć się również Jakub Piotrowski (Udinese), który również występuje regularnie w Serie A.

Według Urbana na powołanie nie zasłużyli piłkarze Legii Warszawa, którzy ostatnimi czasy byli przez niego powoływani: Bartosz Kapustka oraz Paweł Wszołek. Na koniec można wspomnieć również o Kacprze Potulskim, który mimo że zbiera bardzo dobre noty w FSV Mainz, pojawi się na zgrupowaniu drużyny U21.