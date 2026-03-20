Awans rzutem na taśmę! Siatkarki Pałacu wykorzystały szansę

W premierowej odsłonie oglądaliśmy wyrównaną rywalizację obu zespołów. Wynik długo krążył wokół remisu i seta rozstrzygnęły trzy akcje od stanu 22:22. Wygrały je siatkarki z Nowego Dworu Mazowieckiego. Paulina Reiter skutecznie zaatakowała, po chwili dołożyła asa, a atak gospodyń w siatkę zakończył tę część meczu (22:25).

W drugim secie gra obu ekip mocno falowała. Efektownie zaczęły go gospodynie (5:0, 8:1), by szybko roztrwonić tę przewagę (10:10). W środkowej części przewagę uzyskały siatkarki LOS (11:14), ale bydgoszczanki odzyskały inicjatywę, wygrywając serię akcji od stanu 16:17 do 21:17. To był kluczowy moment tej partii, bo Pałac utrzymał tę przewagę. W ostatniej akcji skutecznie zaatakowała Marta Pol (25:21).

Siatkarki Pałacu poszły za ciosem w kolejnej partii. Do pewnego momentu przyjezdne próbowały dotrzymać kroku gospodyniom, ale w środkowej części seta poszły dwie punktowe serie (16:9, 20:10), które właściwie przesądziły o losach seta. Błąd rywalek w ataku przesądził nie tylko o wygranej w tej partii (25:16), ale również o awansie klubu z Bydgoszczy do play-off.

W kolejnej partii również przeważały gospodynie (10:6). Grały swobodnie, ale też skutecznie, a w środkowej części seta popisały się serią sześciu wygranych akcji (17:10). Pewnie wygrały tego seta - Marta Pol wywalczyła piłkę meczową, a po chwili Monika Głodzińska zakończyła skutecznym atakiem to spotkanie (25:14).

Najwięcej punktów: Monika Głodzińska (12), Emilia Pinczewska (12), Marta Pol (12), Pola Nowakowska (11) - Pałac; Paulina Reiter (17), Agata Sklepik (10) - LOS. Gospodynie były skuteczniejsze w ataku (38%-27%), lepiej punktowały zagrywką (3-2) oraz blokiem (13-11) i popełniły mniej błędów (23, przy 27 LOS). MVP: Monika Jagła.

Metalkas Pałac Bydgoszcz wyprzedził w tabeli Moya Radomkę Radom i wskoczył na ósme miejsce w tabeli. W ćwierćfinale zmierzy się ze zwycięzcą fazy zasadniczej - Developresem Rzeszów. Siatkarki EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki zajęły ostatnie miejsce w tabeli i po jednym sezonie pożegnały się z Tauron Ligą.

Metalkas Pałac Bydgoszcz - EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki 3:1 (22:25, 25:21, 25:16, 25:14)

Pałac: Emilia Pinczewska, Marta Pol, Julia Sobalska, Pola Nowakowska, Gabriela Dębowska, Victoria Foucher – Monika Jagła (libero) oraz Dominika Witowska, Monika Głodzińska. Trener: Dominik Żukowski.

LOS: Martyna Piszcz, Agata Sklepik, Marta Budnik, Paulina Reiter, Katarzyna Kowalczyk, Zofia Ejsmont – Matylda Woźny (libero) oraz Barbara Zakościelna, Maja Orzyłowska, Malwina Stachowiak. Trener: Bartosz Kujawski.

