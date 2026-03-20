Pewne zwycięstwo mimo nietrafionego karnego! Piast z kolejnym triumfem

W ekipie gospodarzy zabrakło pauzujących za żółte kartki obrońców Juande Rivasa i Jakuba Lewickiego. W wyjściowym składzie po raz pierwszy znalazł się 20-letni wychowanek Panathinaikosu Ateny, mierzący 188 cm Albańczyk Elton Fikaj.

Gliwiczanie przystąpili do 26. kolejki Ekstraklasy podbudowani ubiegłotygodniową wyjazdową wygraną z Jagiellonią Białystok 2:1. Goście ostatnio zremisowali u siebie z Legią Warszawa 1:1. Na Górny Śląsk przyjechali po drugie w sezonie zwycięstwo "w delegacji". Obie drużyny walczyły o oddalenie się od strefy spadkowej, ta sztuka udała się gospodarzom.

Piast świetnie rozpoczął spotkanie, bo już w 7. minucie objął prowadzenie. Jakub Czerwiński kilkudziesięciometrowym podaniem uruchomił na prawym skrzydle Jasona Lokilo, ten wbiegł w pole karne Radomiaka, wyłożył piłkę Jorge Felixowi, a Hiszpan nie mógł spudłować.

Później zespół trenera Daniela Myśliwca stworzył jeszcze kilka dobrych okazji do poprawienia wyniku. Filip Majchrowicz obronił uderzenia Grzegorza Tomasiewicza i Giermana Barkowskiego.

Białoruski napastnik miał jeszcze dwie sytuacje bramkowe, jednak najpierw strzelił głową obok słupka, a tuż przed przerwą źle uderzył, mając przed sobą bramkarza. Goście nie potrafili w pierwszej części stworzyć żadnego zagrożenia w okolicach bramki Gliwiczan.

Radomianie z dwoma zmianami ruszyli po zmianie stron do natarcia, ale szybko mogło być 2:0, gdyby Gierman Barkowskij lepiej wykonał rzut karny. A tak skuteczną interwencją popisał się Filip Majchrowicz. Obronił też uderzenia Lokilo i Hugo Vallejo z niewielkiej odległości.

W 61. min niespodziewanie do remisu doprowadził Rafał Wolski. Po dograniu z lewej strony Salifou Soumaha oddał pierwszy celny strzał swojej drużyny.

Radość gości trwała bardzo krótko, bowiem obrońca Piasta Ema Twumasi przedarł się z piłką przed bramkę przeciwnika i uderzeniem przy słupku zaskoczył Majchrowicza.

Radomiak do końca walczył o punkt, jednak to gospodarze zdobyli gola. Leandro Sanca zabrał piłkę Zie Outtarze i nie dał szans bramkarzowi, pieczętując wygraną.

Piast Gliwice - Radomiak Radom 3:1 (1:0)

Bramki: Jorge Felix 7, Emmanuel Twumasi 63, Leandro Sanca 89 - Rafał Wolski 61

Piast Gliwice: Karol Szymański - Emmanuel Twumasi, Jakub Czerwiński, Igor Drapiński, Elton Fikaj (79. Filip Borowski) - Jason Lokilo (66. Oskar Leśniak), Patryk Dziczek, Grzegorz Tomasiewicz, Hugo Vallejo - Gierman Barkowskij, Jorge Felix (72. Leandro Sanca).

Radomiak Radom: Filip Majchrowicz - Zie Ouattara, Steve Kingue, Adrian Dieguez, Josh Wilson-Esbrand (46. Jan Grzesik) - Rafał Wolski (77. Romario Baro), Michał Kaput (46. Vasco Lopes), Christos Donis - Luquinhas, Maurides (74. Abdoul Tapsoba), Elves Balde (59. Salifou Soumah).

Żółta kartka - Piast Gliwice: Emmanuel Twumasi, Jason Lokilo, Jakub Czerwiński. Radomiak Radom: Steve Kingue, Zie Ouattara, Luquinhas.

Sędzia: Bartosz Frankowski (Toruń). Widzów: 4 012.

PAP