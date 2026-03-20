Pietuszewski wreszcie zabrał głos po powołaniu! Oto, co powiedział

Selekcjoner Jan Urban ogłosił w piątek listę powołanych na marcowe zgrupowanie reprezentacji Polski. Na liście znalazł się Oskar Pietuszewski, który w ostatnim czasie spisuje się znakomicie w FC Porto.

ZOBACZ TAKŻE: Cristiano Ronaldo poza kadrą Portugalii! Selekcjoner wytłumaczył swoją decyzję

Tuż po ogłoszeniu powołania 17-latek zabrał głos w opublikowanym na klubowym portalu X materiale wideo.

- Cześć Polacy, cieszę się z mojego pierwszego powołania do reprezentacji Polski. Widzimy się na stadionie - przekazał po polsku oraz w języku portugalskim.

Już w najbliższy czwartek 26 marca Polacy zmierzą się na PGE Narodowym w Warszawie z Albanią. Początek meczu o 20:45. Jeśli piłkarze Jana Urbana awansują do finału baraży, zagrają ze zwycięzcą rywalizacji między Ukrainą a Szwecją. Potencjalnie drugie spotkanie rozegramy we wtorek 31 marca na wyjeździe.