Pilne wieści od UEFA po meczach polskich drużyn. Oto co teraz się stanie

Ranking UEFA, na podstawie którego dzielone są miejsca w Lidze Mistrzów, Lidze Europy i Lidze Konferencji, a także różnicowany etap, z którego startują poszczególne zespoły, powstaje w oparciu o wyniki wszystkich uczestniczących w europejskich pucharach drużyn z ostatnich pięciu sezonów. Liczą się poszczególne spotkania (od eliminacji), ale również szczebel i rodzaj rozgrywek. System liczenia punktów wygląda następująco: za zwycięstwo (od fazy ligowej) otrzymuje się 2 pkt, a w eliminacjach - 1 pkt, remis to - odpowiednio - 1 pkt i 0,5 pkt.

Zdobyte punkty dzieli się przez liczbę drużyn reprezentujących dane państwo, w przypadku Polski w tym sezonie to cztery, gdyż wcześniej odpadły Jagiellonia Białystok i Legia Warszawa. Ponadto, uwzględniane są punkty bonusowe za udział w fazie zasadniczej każdych rozgrywek, za miejsce w klasyfikacjach końcowych tego etapu oraz kolejne awanse w fazie pucharowej; najwyższe w Lidze Mistrzów, najniższe - w Lidze Konferencji.

Dobra gra polskich klubów, szczególnie w ostatnich kilkunastu miesiącach, skutkowała systematycznymi postępami w europejskiej hierarchii. Półtora roku temu to była dopiero 21. lokata, a na koniec sezonu 2024/25 - już 15., gdyż poprzednia edycja rozgrywek UEFA dała Polsce - głównie dzięki postawie Legii i Jagiellonii, które dotarły do ćwierćfinału Ligi Konferencji - 11,750 pkt.

Ten sukces oznaczał, że w edycji 2026/27 - ranking UEFA działa z rocznym przesunięciem - w europejskich pucharach wystąpi po raz pierwszy pięć polskich zespołów, w tym dwa w kwalifikacjach najbardziej prestiżowej Ligi Mistrzów (od 2. rundy w tzw. ścieżce mistrzowskiej i ligowej), jeden w Lidze Europy (od 3. rundy) i dwa w Lidze Konferencji (od 2. rundy). A to daje większe szanse na udział w fazie zasadniczej jakichkolwiek rozgrywek.

Obecny sezon Polska zaczęła jednak na 13. miejscu w rankingu krajowym, ponieważ odpadł jej skromny, zaledwie czteropunktowy, dorobek z edycji 2020/21, a w czterech kolejnych latach było już tylko lepiej.

Wszystkie pozycje w przedziale 11-14 oznaczają jeszcze większe przywileje, gdyż wtedy - jak w tym sezonie w przypadku Szkocji, Szwajcarii, Austrii i Norwegii - mistrz kraju rozpoczyna kwalifikacje Ligi Mistrzów od 4., ostatniej rundy, więc jest pewny udziału co najmniej w fazie zasadniczej Ligi Europy. Lokata 10. oznacza jedno miejsce w fazie głównej Champions League.

Istotna jest jednak także różnica między 12. a 13. miejscem, gdyż to wyższe sprawia, że zdobywca krajowego pucharu do eliminacji LE przystępuje w decydującej rundzie, zatem w razie niepowodzenia spada do fazy zasadniczej Ligi Konferencji.

I właśnie 12. miejsce osiągnęła Polska już w październiku, po wyprzedzeniu Norwegii. Później awansowała nawet na 11. lokatę, ale po dokończeniu fazy zasadniczej LM i LE, w których nie było przedstawicieli Ekstraklasy, spadła o jedną pozycję.

Polska w edycji 2025/26 zdobyła 55,500 pkt (za 32 zwycięstwa, w tym 15 poza kwalifikacjami, i 11 remisów), a do tego 7,5 pkt bonusowego (najwięcej 4,250 za bezpośredni awans Rakowa do 1/8 finału), co po podzieleniu przez cztery kluby daje 15,750.

To historyczny wynik i ponad trzykrotnie lepszy niż w liczącym się jeszcze do pięcioletniego zestawienia sezonie 2021/22 (4,625). Po odjęciu tego ostatniego Polska na początku następnego sezonu będzie 10., o 0,3 pkt przed Czechami, które także już nie powiększą dorobku, gdyż jako ostatnie odpadły Sparta Praga i Sigma Ołomuniec.

Jednocześnie 15,750 to siódmy bilans w skali obecnego sezonu. Przed Polską są Anglia - 24,791, Hiszpania - 20,281, Niemcy - 19,428, Portugalia - 18,900, Włochy - 18,714, i Francja - 16,392. I na takiej może zakończyć sezon, gdyż zagrożenie stanowi tylko ósma Grecja (13,800), dla której może jeszcze punktować AEK Ateny. Z drugiej strony miejsce w poszczególnej edycji rozgrywek pucharowych nie ma żadnego znaczenia.

Łącznie w pięcioletnim zestawieniu Polska ma w tym momencie 46,750 pkt i jest sklasyfikowana między 11. Grecją - 48,012 a 13. Danią - 42,106, która po odpadnięciu z Ligi Europy FC Midtjylland także nie ma już żadnego przedstawiciela w rywalizacji. Kolejna w zestawieniu 14. Norwegia traci aż 5,513 pkt (41,237) i bilansu nie poprawi po zakończeniu przygody z Ligą Mistrzów przez Bodoe/Glimt.

Liderem pięcioletniej klasyfikacji jest Anglia - 115,630 pkt, przed Włochami - 99,660 i Hiszpanią - 95,234. Kolejne pozycje zajmują: Niemcy, Francja, Portugalia, Holandia, Belgia, Turcja i Czechy, które zamykają czołową "10".

PAP