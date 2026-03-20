PKO BP Ekstraklasa: Motor Lublin - Zagłębie Lubin. Relacja live i wynik na żywo

Ostatni raz piłkarze Zagłębia z delegacji wrócili z niczym w listopadzie, kiedy zmierzyli się z Pogonią w Szczecinie i przegrali 1:5. Od tamtej pory w czterech wyjazdowych meczach Lubinianie odnieśli cztery zwycięstwa. Najpierw w zaległym spotkaniu pokonali Raków Częstochowa (1:0), później Koronę Kielce (2:1), a następnie Lechię Gdańsk (2:0) i Piasta Gliwice (3:1). W pojedynkach z Koroną i Piastem to rywale jako pierwsi strzelali gole, a mimo wszystko i tak trzy punkty pojechały do Lubina.

- Jedziemy do Lublina podtrzymać zwycięską passę. Wolelibyśmy strzelić bramkę jako pierwsi, aby nie odwracać wyniku spotkania, ale tak też się może zdarzyć. Jeżeli trzy punkty miałyby wrócić do Lubina, to biorę to w ciemno – zapowiedział w rozmowie z klubowymi mediami Radwański.

Motor do tej pory na własnym stadionie rozegrał 13 meczów, w których siedem razy remisował, cztery spotkania wygrał i tylko dwa przegrał. Jesienią w Lubinie padł remis 2:2. Analizując rywala Radwański przyznał, że ma on w swoich szeregach kilka indywidualności.

- Z pewnością dużym atutem Motoru jest skuteczny napastnik Karol Czubak, który strzelił już 14 goli w tym sezonie. Mają do tego liderów w środku pola, takich jak Wolski czy Rodrigues. Są to zawodnicy, którzy kreują sporo sytuacji dla drużyny i na nich będziemy musieli uważać – dodał.

W ostatniej kolejce podopieczni trenera Leszka Ojrzyńskiego przegrali na własnym stadionie z Lechem Poznań 0:1. Mimo wszystko mecz zapisał się w historii klubu z Dolnego Śląska, bo na trybunach zasiadło ponad 16 tysięcy kibiców, co jest rekordem w Lubinie.

- Czujemy niedosyt. Przespaliśmy pierwszą połowę, ale w drugą weszliśmy jako zupełnie inna drużyna. Stworzyliśmy sobie sytuacje do strzelenia bramki, wykonaliśmy dużo dośrodkowań i napieraliśmy cały czas na drużynę z Poznania. Zabrakło dobrego wykończenia i czasami lepszego dogrania – ocenił Radwański.

Pomimo porażki z Lechem Zagłębie pozostało liderem, ale tyle samo punktów mają Poznanianie i Jagiellonia Białystok. Czwarty Górnik Zabrze traci trzy oczka, a następny w tabeli Raków Częstochowa - cztery.

Lubinianie w Lublinie będą musieli sobie radzić bez kontuzjowanych od dłuższego czasu Dominika Hładuna i Aleksa Ławniczaka, ale też pauzującego za żółte kartki lidera defensywy Michała Nalepy.

Początek meczu Motor – Zagłębie w piątek o godz. 20.30.

BS, PAP