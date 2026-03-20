PKO BP Ekstraklasa: Piast Gliwice - Radomiak Radom. Relacja live i wynik na żywo

Jego zespół wygrał ostatnio na wyjeździe z Jagiellonią Białystok 2:1, rywale u siebie zremisowali z Legią Warszawa 1:1.

- Udowadnialiśmy niejednokrotnie, że jesteśmy drużyną, która jest w stanie pokonać każdego. Największe trudności sprawia nam zawsze... Piast Gliwice – dodał z uśmiechem szkoleniowiec.

Podkreślił, że kiedy Gliwiczanie prezentowali się dobrze, a ich gra „rosła”, niespodziewanie przegrywali.

- Chcę, byśmy zachowali stabilność, cieszymy się z tego, jak rozegraliśmy ostatni mecz. Do piątkowego podejdziemy z wiarą we własne umiejętności, a nie z poczuciem, że musimy wygrać za wszelką cenę – wyjaśnił.

Zaznaczył, że ma za mało danych, by wyrokować, na ile zmieniła się gra Radomiaka po odejściu trenera Goncalo Feio, którego zastąpił asystent Kiko Ramirez, i skrzydłowego Capity.

- Na pewno nie ma tam rewolucji. Odejście jednego piłkarza, profilem zbliżonego do zmienników, nie powinno spowodować, że drużyna staje się o wiele słabsza lub lepsza. Zmiana trenera jest kosmetyczna, model gry pozostał - ustawienie, inicjatywa, sposób budowania ataków i gry defensywnej. Jedyna rzecz, jak się zmieniła, to obsada na pozycji skrzydłowych – podkreślił Myśliwiec.

Na skutek poważnej kontuzji przez kilka miesięcy nie będzie mógł grać podstawowy bramkarz Piasta Frantisek Plach. W Białymstoku zastąpił go rezerwowy Karol Szymański. Jest zawodnikiem gliwickiego klubu od 2020 roku, ale poprzednio w lidze bronił 1 marca 2024, a w sumie rozegrał jedenasty mecz w ekstraklasie.

- „Fera” ciężko zastąpić i trudno było sobie wyobrazić moment, w którym ktoś może mu zabrać miejsce w bramce. Karol dał drużyniestabilność. Ma ogromny respekt w szatni i w sztabie. Nie mieliśmy obaw, co będzie. Gdyby tak było, klub podejmowałby nerwowe ruchy. Karol idealnie ucieleśnia nasze wartości - nawet jeśli ktoś jest w cieniu, to wychodzi na boisko i zrobi wszystko aby pomóc drużynie – stwierdził trener.

Przyznał, że Piast może skorzystać z transferu medycznego, zatrudniając nowego golkipera.

- Poszukiwania nie spędzają nam snu z powiek. Chcemy, aby to była przemyślana decyzja, żeby dołączył do nas ktoś stanowiący wartość dodaną dla zespołu – dodał.

Zwrócił uwagę, że wymieniona w grudniu murawa gliwickiego stadionu jest dobrze przygotowana.

- Nasi greenkeeperzy cały czas przy niej pracują. Widać, że odżyła i jest coraz lepsza – ocenił.

Po tej kolejce piłkarzy czeka dwutygodniowa przerwa dla reprezentacji.

Myśliwiec poinformował, że nie będzie uzależniał liczby wolnych dni od wyniku piątkowego spotkania.

- Już ten błąd popełniłem, przemotywowałem piłkarzy. Wolę tego nie robić, mamy w szatni przynajmniej jednego mocnego negocjatora – zakończył trener.

BS, PAP